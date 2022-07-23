林志穎父子幸運脫出特斯拉保命 網點：這設計恐害命

藝人林志穎昨日駕駛特斯拉Model X自撞分隔島，車頭瞬間起火，所幸有民眾將他與兒子拉出，順利送醫。有特斯拉車主就在PTT發文指出，「會開特斯拉門的人不多」，引起熱議，更有網友回文指出，特斯拉有可能一斷電就打不開車門，直呼林志穎父子相當幸運。

自稱是特斯拉車主的網友發文指出，通常會開特斯拉車門的人並不多，如果不是車主或接觸過，鮮少有人會知道怎麼開特斯拉的門，看到新聞影片，打開車門救出林志穎的人竟然會開車門，這點讓他比較訝異。

對此，網友則留言，「小孩子自己把車門打開的」、「打不開可能死在裡面，火葬棺材」、「還好，還有兒子能幫忙開門」、「真的好險欸，不然真的燒死了」、「超好燒又難開，這根本棺材來著吧」、「不是聲控嗎」。

另有網友則回文指出，林志穎父子運氣超好，因爲林開的這台特斯拉與其他車系並不同，車門不能從外面開，只能從裡面開，而且只要一斷電就打不開車門，雖然設計如此，但依然不影響全世界銷售熱況。

不少網友見狀回應，「電池一起火，火燒光電池才會停」、「沒出事都沒想過會變成恐怖的缺點」、「所有車子撞後都會解鎖，但每家解鎖時間不同，問題在解鎖時，解鎖所需的動力還在不在」、「如果小孩還小，被綁在後座安全座椅，可能真的完了」、「如果沒載兒子沒開門就掛了，門打不開救不了」。

事實上，特斯拉官網顯示，Model X車門是電力驅動，只要攜帶車鑰匙靠近，車門就會自動打開，按下車門把手，前車門也會打開，若坐在車上要打開前門，需按下內門把手頂部的按鈕，推開車門。

特斯拉官網註明，電力中斷狀況顯有發生，若發生電力中斷想要打開前門，需拉起出窗開關前方的手動車門鬆開裝置，如果要打開鷹翼門，需要小心地從門上取下揚聲器格柵，並將機械解纜向下，朝向車輛前部拉動，閂鎖鬆開後再手動抬起車門。