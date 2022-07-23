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林志穎特斯拉自撞車禍後搶救一天 經紀人7字回最新病況

特斯拉「三元鋰電池」實驗 爆炸起火燒500度

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉使用的三元鋰電池經過針刺實驗，保護層被戳破後，瞬間起火，高溫可達500度以上。圖擷自Youtube
特斯拉使用的三元鋰電池經過針刺實驗，保護層被戳破後，瞬間起火，高溫可達500度以上。圖擷自Youtube

藝人林志穎昨日駕駛特斯拉Model X自撞分隔島，車頭瞬間起火，最終車身一半被燒到剩下骨架，引發外界關注特斯拉安全性問題。由於特斯拉並非油車，而是使用鋰電池發電，不過鋰電池若保護層破裂，接觸空氣就會爆炸起火，其中三元鋰電池反應溫度又比磷酸鋰鐵電池低，因此一燒起來，溫度相當高。

搭救林志穎的民眾指出，林志穎父子被拉出車外，不到5秒，火勢就已蔓延到駕駛座，而警消撲滅火勢後，拖吊過程又一度起火，需要不斷灑水降溫，總計耗費5小時才排除交通狀況。

有大陸網友就曾在YouTube分享實驗結果，特斯拉使用的三元鋰電池經過針刺後，保護層破裂後的反應，只見三元鋰電池被針刺後，直接爆炸起火，瞬間溫度高達500度以上。

影片也使用「磷酸鐵鋰電池」、「比亞迪刀片電池」比較，發現磷酸鐵鋰電池經針刺後，只有冒煙沒有竄出火苗，但溫度也達到400度；比亞迪刀片電池則是沒有火沒有煙，溫度約30至60度左右。

事實上，三元鋰電池因為能量密度較高，因此常被市場廣用，但風險也較高。

另外，吉祥汽車老闆許曉銘也說，特斯拉電動車有自動駕駛功能，偵測路況會因為逆光等狀態影響判讀。再來電池配備高電壓電池，「有幾十萬伏特」，一不小心碰觸可能會心臟麻痺、電死人，如果正電被撞斷擦到車身，只要產生火花，就會發生火燒車意外。

許曉銘也認為，鋰電池為易燃材質，只要發生撞擊，容易一發不可收拾，相較燃油車相比，火燒速度相當快，對消防人員滅火而言，難度也相對高。車主都必須多留意。

特斯拉 爆炸 火燒車

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