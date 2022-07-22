叫老公買菜竟分不清蝦仁跟吻仔魚 人妻無奈：會不會太扯？

多數家庭都是女性下廚，要家中男人去買菜可能會鬧出不少笑話。一名女網友就對於老公的辨識能力感到憂心，因為她要求老公去買菜，但竟然會連蝦仁跟吻仔魚都搞不清楚，讓她快要昏倒。

原PO在臉書「爆怨公社」貼文抱怨另一半，她說日前請老公去買菜，沒想到買回來的東西讓她看了也傻眼。原PO哀怨寫道，「如果請一位分不清蒜苗跟青蔥、高麗菜跟大白菜的男人去買『蘋果絲瓜』，妳會得到一袋蘋果、一袋絲瓜，嗯…那也就罷了！可是分不清楚蝦仁跟吻仔魚會不會太扯？」

貼文引起眾人熱議，「等於是叫一個沒有駕照的人騎車去買東西一樣，明知道結果又何必為難自己」、「他成功的省去未來買菜的義務，妳老公很聰明」、「蘋果絲瓜是真的沒聽過，但是蝦仁跟吻仔魚分不清真的太誇張」、「正常啦，我開清單讓老公去採購，他買回來的沒有一樣跟清單有關係」、「妳以為他們真的不懂嗎？屁勒，這是不能說的秘密，故意裝不懂，以後就不會被使喚了」。

也有不少網友真的第一次聽到蘋果絲瓜，「那個…說要買蘋果絲瓜的話，我也會帶一袋蘋果跟一袋絲瓜」、「蘋果絲瓜不是蘋果跟絲瓜嗎？」、「蘋果絲瓜聽起來超厲害，但我也會買成蘋果+絲瓜」、「我個人也會直接買成蘋果+絲瓜...除非你特別去一些有分品種的店家買，不然去店家問也是會給你絲瓜+蘋果」、「原來有蘋果絲瓜~長知識了」。