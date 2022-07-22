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他點外送網咖泡麵覺得美味驚人 內行人指關鍵在料理方式

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO利用外送點了網咖泡麵，沒想到一吃讓他「驚為天人」。 圖擷自爆廢公社
原PO利用外送點了網咖泡麵，沒想到一吃讓他「驚為天人」。 圖擷自爆廢公社

外送服務越來越便利，打開平台APP就可以瀏覽一堆美食，動動手指就能夠坐在家中等待餐點送上門。一名網友昨天（21日）點了網咖泡麵來吃，沒想到讓他覺得驚為天人，好奇這麼普通的泡麵為何能夠這麼好吃，有內行人就解釋關鍵原因。

這名網友在臉書「爆廢公社」表示，昨天無意間利用外送點了網咖泡麵，原本以為沒什麼特別的，沒想到吃了之後卻驚為天人，讓他相當訝異這種在超商就買得到的東西，為何經過網咖人員料理後，竟然可以變得特別好吃？

貼文一出，眾人紛紛認同，「不只泡麵，網咖只要是吃的都很好吃，邪門」、「網咖泡麵就是有一種獨特魅力，買一樣東西一樣的配料，我們在家煮也煮不出一樣的味道」、「我以前在網咖上班，也覺得為什麼店裡泡麵那麼美味」、「泡麵一定要在網咖吃才香，就像水餃牛肉麵一定要在錢櫃吃」、「網咖的泡麵，總是不負眾望啊！以前最愛去玩網咖吃泡麵」、「你不知道網咖的主業是他們的餐點嗎？什麼泡麵雞排各種神，一樣的泡麵就是煮的比你自己好吃」。

還有網友解釋煮的和泡的當然不一樣，「以前在網咖打工，泡麵是用煮的不是泡的，煮幾分鐘老闆有規定，調味包只加一半，另外一半用老闆特調的沙茶…牛肉燴飯、炒飯都是。不誇張，真的有人只來吃泡麵，開台只是順便」、「因為煮的泡麵和泡的泡麵口味會不一樣，煮的會比較好吃」、「泡麵用煮的麵條比較Q啊，用泡的只有爛而已」、「用鍋子煮跟直接倒水泡的，味道跟口感會不一樣」、「因為它是用水煮，你在家是用熱水泡，煮麵的溫度不一樣，水的多寡也不一樣」。

曾有在網咖工作過的前員工解釋，泡麵好吃的主要關鍵在於水量，會抓比平常泡泡麵時還少，目的是為了讓客人再額外消費買飲料，而且泡麵裡還會放入青江菜，讓視覺變得好看，還會放入半熟蛋，蛋戳破後味道就會有所變化。

泡麵

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