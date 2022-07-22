母為高中女兒做「鬼滅之刃便當」 成品照曝光網驚：可以賣了

媽媽真的什麼都會！一名網友分享她的媽媽製作的「鬼滅之刃便當」，成品精細到驚呆全網，便當上幾乎可見鬼滅之刃所有角色，網友媽媽將角色繪製在餅皮上，顏料則是使用食用色素，配菜也會搭配圖案顏色，有時媽媽還會在便當中留言，由於便當太漂亮，經常會吸引同學圍觀，一起開箱當日便當。

一名網友在論壇Dcard分享「我媽媽的超能力」，她表示，高二起媽媽開始做便當讓她帶去學校吃，高三起正式開啟媽媽的「便當之路」，媽媽每天繪製人物角色，再放進便當內，由於媽媽喜歡鬼滅之刃，因此便當內幾乎可見所有鬼滅之刃角色。

該網友說，「可以看得出我媽真的一直不停進步，畫工也越來越精細，媽媽不是本科生，這些都是她一步一步摸索來的，每天去學校最開心的就是開箱便當的時候，有些同學會跑來我旁邊問『你今天是什麼造型的，我也想看』，我們就會一起開箱今天的便當」。

該網友貼出許多張便當成品照，每一張都非常精美，便當內的人物都畫的與鬼滅之刃角色一模一樣，她表示，她的媽媽是將圖案畫在餅皮上，餅皮配方也調配多次，才做出最好吃的版本，顏料則是食用色素，配菜還會搭配當日圖案顏色，有時還會在便當內留言，圖中可見該網友媽媽留下「二刷嗎？」原來是在邀約女兒陪自己再看一次鬼滅之刃電影版。

網友的媽媽自學製作鬼滅之刃便當。圖／取自 Dcard

網友的媽媽自學製作鬼滅之刃便當。圖／取自 Dcard

其他網友看完都相當崇拜該網友媽媽，紛紛留言「太誇張了吧，這可以拿去賣了」、「也太強了吧，每天都像開盲盒一樣」、「看到那個二刷嗎直接笑出來，媽媽好可愛也好厲害喔！」、「媽媽缺乾女兒嗎」、「你媽媽是天才吧！可以建議你媽媽開課讓有興趣的人去學習，我相信有很多人都想學」、「不說我都看不出是便當，太精緻了吧」、「畫得有夠像」。

網友的媽媽將以食用色素圖案畫在餅皮上。圖／取自 Dcard