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考卷問「親戚稱謂」 孩詳答「親戚名」引網爆笑：給他滿分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享孩子的考卷，爆笑答案讓網友們直呼「給他滿分」。圖擷自臉書「爆料公社」
一名網友分享孩子的考卷，爆笑答案讓網友們直呼「給他滿分」。圖擷自臉書「爆料公社」

小朋友的國語功課，常常會出一些照樣造句，而天真的孩童時而造出令人會心一笑的句子，日前就有一名網友分享「孩子的考卷」，其中有一道配合題考學生「親戚稱謂該怎麼叫」，沒想到孩子寫的答案讓大家捧腹大笑，直呼「要給他一百分」。

一名網友在臉書「爆料公社」發文，貼出小朋友的考卷，並寫下「親戚名字都這麼熟悉，這是個用心的孩子」，考卷共有七題，內容是問學生「親戚要如何稱呼」，孩子只有一題答對，但他竟然將親戚的真實名稱跟暱稱都寫出來，讓網友笑翻。

像是考卷中有問「爸爸的弟弟我們稱為？」孩子回答「阿文」，「姑丈是誰的丈夫？」他則回答「秋月」，考題問「舅舅的太太我們稱為？」孩子還用台語寫「阿今」，七題只有「伯父是爸爸的（哥哥）」答對，其他都被老師無情打叉。

超誠實的回答讓網友們大讚「這孩子很棒耶！長輩的名字都能熟記，是做生意的料」、「給他滿分吧！這孩子不容易的單純」、「這答案沒毛病」、「好可愛的小孩」、「證明小孩在學校上課沒有認真聽課，所以寫出這樣的答案，但他很融入家庭生活」。

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