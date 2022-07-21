露營到底夯什麼？3原因讓你9453超享受 「豪華」登熱門關鍵字

近兩年內，台灣突然吹起露營風潮，在IG和各大社群上都能看到越來越多人去露營，各式各樣的露營區也不斷出現，比較熱門的甚至都要提早四到五個月預訂，但越來越多人喜歡露營的原因是什麼呢？

親近大自然

三大原因讓你知道越來越多人喜歡露營的原因！比起住飯店或民宿，露營絕對是更能親近大自然的度假方式，除了能享受大自然之外，晚上的星空更是讓人感受到心曠神怡。在大自然的包圍下，會感受到活力滿滿，就像回到童年去冒險的感覺！

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遠離都市 身心更放鬆

不同於都市的生活方式，露營區往往都在深山裡，信號也相對來說微弱，非常適合想要暫時逃脫社群媒體的人，在露營的過程中，把專注力都放在了當下、自己和身邊的人身上，那些惱人的煩惱也都暫時煙消雲散。

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懶人的福利 網美露營的出現

其實，現在露營已經不像以前那麼麻煩，越來越多網美和懶人露營出現，除了不用自己攜帶裝備之外，有些露營區甚至連帳篷都不用自己搭就可以體驗到露營的樂趣，甚至還附有空調和完整的公共設施，讓你早上不會被熱醒，晚上可以安心洗澡！

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以看到「露營」的熱門關鍵詞，出現了「豪華」、「大自然」、「享受」、「戶外」、「體驗」等詞，可見大家對於露營的印象從以前的麻煩到現在已逐漸轉變。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月20日至2022年07月19日。