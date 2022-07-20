王必勝尷尬避答不倫戀！苦苓教戰這樣回 網笑：果然是老江湖

中央流行疫情指揮中心18日交接指揮官，新指揮官王必勝上任第一天就被記者追問先前婚外情的緋聞，面對敏感問題避而不答，最後甚至直接結束記者會，場面一度尷尬。對此，名作家苦苓認為閃避非良方，並且給了示範答案。貼文曝光，網友回應「果然是老江湖」。

新任指揮官王必勝先前因外遇生女事件受到關注，沒想到新官上任第一天的首場記者會，就被記者直球追問「您跟林小姐的事情，太太有諒解了嗎？」面對敏感話題，王必勝裝做沒聽到，避而不答，等到記者二度追問，王必勝直接選擇結束記者會，令場面一度尷尬。

王必勝面對緋聞的反應引發討論，名作家苦苓也在臉書表示看法，他認為王必勝不應該避而不答，「至少可以回應：『太太有交代我，不管什麼人問到林小姐的問題，都不要回答。』」

對於苦苓的教戰指導，網友笑回「這樣王太太要背黑鍋啊！回小心跪算盤！」、「這樣回答，推給太太，還是找死」、「沒錯，記者提問就是要回答啊！怎麼回答都好，看看時鐘都很會接招」。許多網友並未忘記苦苓自己在2001年被爆出婚內外遇事件，留言挖苦「還是大師厲害，畢竟是過來人」、「過來人總是比較有心得」、「苦大師不愧婚姻更生人」、「果然是老江湖」。

對於記者在防疫記者會上追問王必勝的個人私事，多位網友也有意見，認為「這是防疫記者會，只回答疫情問題！」、「個人隱私，而且在防疫記者會上不管是問隱私問題或者回答都很奇怪」、「防疫是公領域，感情是私領域，只要把防疫工作做好就OK，記者管太多了」。