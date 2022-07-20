連傳統爸都滑手機看小說！她好奇還有誰看「實體書」 網掀兩派論戰

隨著科技日益進步，看書的方式也日漸多元，不僅有傳統的實體書，還可以選擇新型的電子書。一名女網友在網路上發文，透露日前發現非常傳統的爸爸會用手機看電子小說，讓她好奇究竟還有多少人會買實體書，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在PTT上以「現在還有人買實體書嗎」為題發文，原PO透露日前回家時發現爸爸用手機看電子小說，而且爸爸還是個非常傳統的人，讓她驚訝表示「家裡擺滿他買的各種武俠小說，但最近竟然變成看電子書了」。

對此，原PO提到自己喜歡看實體書，因為可以有真實拿在手上的感覺。在貼文的最後，原PO好奇究竟還有多少人會買實體書，因此提出疑問「現在買書的人還很多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「大部分看電子書，很喜歡的就買實體回來收藏」、「我喜歡閱讀器，又輕又薄回不去了」、「以電子書為主，但是有些沒有出就只能買實體的」、「閒書用閱讀器看就行了，買實體書只是多佔空間」、「我是電子書為主，但逛書店時還是很欣賞實體書的質感」、「窮鬼沒場地收納實體書，現在都看電子書」、「礙於空間有限只能投入電子書的懷抱」。

另外，也有網友喜愛看實體書，「實體書才有質感，真的超愛的那種書我一定買實體」、「很多人不想整天被3C綁架，所以還是會看實體書」、「實體書對眼睛好」、「工具書還是以實體的為主」、「實體書還是首選，如果只想隨便翻的才會看電子書」、「電子書閱讀器幾千元，時間到一定壞，實體書不會」、「看書還是要看實體書才有感覺吧，電子書超不習慣」、「實體書比較不傷眼睛，工作整天都在盯螢幕，不想再看電子書」、「還是喜歡摸書的感覺，而且有些內容只有實體書限定」。