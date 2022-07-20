快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連傳統爸都滑手機看小說！她好奇還有誰看「實體書」 網掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇現在還有多少人會買實體書，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO好奇現在還有多少人會買實體書，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著科技日益進步，看書的方式也日漸多元，不僅有傳統的實體書，還可以選擇新型的電子書。一名女網友在網路上發文，透露日前發現非常傳統的爸爸會用手機看電子小說，讓她好奇究竟還有多少人會買實體書，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在PTT上以「現在還有人買實體書嗎」為題發文，原PO透露日前回家時發現爸爸用手機看電子小說，而且爸爸還是個非常傳統的人，讓她驚訝表示「家裡擺滿他買的各種武俠小說，但最近竟然變成看電子書了」。

對此，原PO提到自己喜歡看實體書，因為可以有真實拿在手上的感覺。在貼文的最後，原PO好奇究竟還有多少人會買實體書，因此提出疑問「現在買書的人還很多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「大部分看電子書，很喜歡的就買實體回來收藏」、「我喜歡閱讀器，又輕又薄回不去了」、「以電子書為主，但是有些沒有出就只能買實體的」、「閒書用閱讀器看就行了，買實體書只是多佔空間」、「我是電子書為主，但逛書店時還是很欣賞實體書的質感」、「窮鬼沒場地收納實體書，現在都看電子書」、「礙於空間有限只能投入電子書的懷抱」。

另外，也有網友喜愛看實體書，「實體書才有質感，真的超愛的那種書我一定買實體」、「很多人不想整天被3C綁架，所以還是會看實體書」、「實體書對眼睛好」、「工具書還是以實體的為主」、「實體書還是首選，如果只想隨便翻的才會看電子書」、「電子書閱讀器幾千元，時間到一定壞，實體書不會」、「看書還是要看實體書才有感覺吧，電子書超不習慣」、「實體書比較不傷眼睛，工作整天都在盯螢幕，不想再看電子書」、「還是喜歡摸書的感覺，而且有些內容只有實體書限定」。

電子書 PTT 3C 閱讀

延伸閱讀

髮廊6點就打烊！上班族嘆根本剪不到：這樣賺得到錢？

想減肥只靠跑步沒有用 網點「1關鍵」是根本：沒做到都白跑

他尿急起床驚見「廁所冒白煙」 網見起火原因全怒了：太危險！

喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒「怕怕的」 網曝真正意義

相關新聞

連傳統爸都滑手機看小說！她好奇還有誰看「實體書」 網掀兩派論戰

隨著科技日益進步，看書的方式也日漸多元，不僅有傳統的實體書，還可以選擇新型的電子書。一名女網友在網路上發文，透露日前發現非常傳統的爸爸會用手機看電子小說，讓她好奇究竟還有多少人會買實體書，而貼文曝光後也掀起討論。

王必勝尷尬避答不倫戀！苦苓教戰這樣回 網笑：果然是老江湖

中央流行疫情指揮中心18日交接指揮官，新指揮官王必勝上任第一天就被記者追問先前婚外情的緋聞，面對敏感問題避而不答，最後甚至直接結束記者會，場面一度尷尬。對此，名作家苦苓認為閃避非良方，並且給了示範答案。貼文曝光，網友回應「果然是老江湖」。

三色豆+草莓+蝦！他吃下媽媽神作「營養果凍」 網驚：這是酷刑

她開闢了暗黑料理的新時代！台灣有網民分享媽媽心情好做了「營養果凍」，惟照片驚嚇程度滿分，果凍頂部是三色豆，底部是蝦、香菇和草莓，並提供食後感...

狂收「有急事找你」簡訊！網紅祭1手段對付 詐騙帳號全落跑

「Hi！我是XX銀行的XXX，有急事找你，麻煩加我一下LINE ID：XXXXXX」，相信這是近期不少人都有接收過的投資詐騙簡訊，令人不堪其擾。同為受害者之一的網紅「四叉貓」，出奇招將所有投資詐騙帳號邀入一個群組，請大家一一「匯報」有什麼急事，該行為曝光後，掀起眾多網友熱議。

髮廊6點就打烊！上班族嘆根本剪不到：這樣賺得到錢？

不少人都有定期整理頭髮的習慣，甚至會特地找專屬造型師。一名女網友在網路上發文，透露最近發現越來越多髮廊打烊時間提早，而且還週休二日，相當難預約，讓她好奇表示「現在店租這麼貴，營業時間又縮這麼短，髮廊真的能賺錢？」

想減肥只靠跑步沒有用 網點「1關鍵」是根本：沒做到都白跑

炎炎夏日來臨，不少人都為了穿上好看的衣服，因此想瘦身擁有好身材，不過減肥並非一夕之間的事。日前一名網友在網路上發文，透露自己最近想減肥，但有兩派說法分析跑步減肥的效果，原PO因此發文詢問大家意見，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。