狂收「有急事找你」簡訊！網紅祭1手段對付 詐騙帳號全落跑

「Hi！我是XX銀行的XXX，有急事找你，麻煩加我一下LINE ID：XXXXXX」，相信這是近期不少人都有接收過的投資詐騙簡訊，令人不堪其擾。同為受害者之一的網紅「四叉貓」，出奇招將所有投資詐騙帳號邀入一個群組，請大家一一「匯報」有什麼急事，該行為曝光後，掀起眾多網友熱議。

四叉貓本月15日在臉書發文，寫道「把這幾天急著找我的女孩子都拉到群組，然後一個一個詢問到底什麼事情這麼急」，並附上一張LINE截圖畫面。只見他把群組命名為「到底有多急？」，用戶名稱設定「喵喵公主」，將十幾個騷擾他的詐騙帳號加入群組，通知大家「好了，各位急著找我的小姐們，妳們可以開始匯報了」、「請@財經助理-張靜雅先說明找我有什麼事吧」。

隔天16日，四叉貓再度發文更新「到底有多急？」群組狀況，從他的截圖畫面可知，群組從原本15人，演變成3個帳號自動退出群組，而一名暱稱「財經助理-依依」的帳號，則把四叉貓本人和其他帳號退出群組，讓他無奈表示「一夜過後......我被 #財經助理依依 翻群惹」。

其實早在13日，四叉貓就曝光一系列的詐騙帳號和簡訊內容，酸說「一堆人有急事想找我......」。他的三則貼文引發網友們熱烈回應，紛紛留言笑說「依依吃醋了」、「人家不『依』了啦」、「依依還懂得保護同行欸」，並大讚四叉貓手法高明，「喵喵公主很會 」、「原來還有這種操作方式，筆記起來」。

另外有網友詢問那些騷擾四叉貓的帳號會不會覺得「有夠靠北，結果在群組遇到同事」，釣出內行人回應「其實都是同一個人，不用計較那麼多」。有人分享一張電視新聞截圖畫面，留言說「讓我想起這個」，原來過去也曾經有PTT網友遇到一連串銀行汽車貸款詐騙帳號，該名網友的作法一樣是把詐騙帳號全部加進群組「開會」，要「小姐們」報告月績效。與此同時，有網友仿效四叉貓作法，卻遭被點名的帳號嗆聲說「請問您住哪間精神病院？」，並擅自把其他帳號退群。

有人分享一張電視新聞截圖畫面，分享過去也曾經有PTT網友遇到一連串銀行汽車貸款詐騙帳號，該名網友的作法一樣是把詐騙帳號全部加進群組「開會」，要「小姐們」報告月績效。 圖／翻攝自劉宇（四叉貓）臉書