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想減肥只靠跑步沒有用 網點「1關鍵」是根本：沒做到都白跑

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇究竟跑步能不能減肥。 示意圖／Ingimage
原PO好奇究竟跑步能不能減肥。 示意圖／Ingimage

炎炎夏日來臨，不少人都為了穿上好看的衣服，因此想瘦身擁有好身材，不過減肥並非一夕之間的事。日前一名網友在網路上發文，透露自己最近想減肥，但有兩派說法分析跑步減肥的效果，原PO因此發文詢問大家意見，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「跑步會瘦嗎？」為題發文，原PO透露自己最近想減肥，但看到網路上有知名健身網紅說「跑步不會瘦」，不過也有其他人說「跑步會瘦」，讓他相當好奇到底哪一種說法才是正確的。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我原本83公斤，現在65公斤」、「會啊，但我討厭跑步」、「光是健走就會瘦了，更何況跑步」、「我朋友跑三個月，體脂25％降到8％」、「每週80K，維持連續3個月有感」、「一開始從不運動到跑步，有效果啊」、「當然會！不會就是你跑不夠多」。

另外，也有網友點出「跑步減肥」的關鍵，「飲食控制+有氧運動輔助」、「飲食控制最重要」、「要練肌肉跟配合飲食瘦比較快」、「飲食控制再來才是運動」、「消耗比吃的多就瘦啦，飲食控制才是根本」、「飲食佔大部份，克制才是困難點」、「不控制飲食一下子就胖回來，你會跑得很沒價值」。

減肥 PTT 健身

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