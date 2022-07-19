他尿急起床驚見「廁所冒白煙」 網見起火原因全怒了：太危險！

這是第六感警報嗎？近日有網友夢到在上廁所而提早起床，結果意外撲滅一場小火災，及時阻止危機，讓他不由得讚嘆起睡前那瓶豆漿，直呼「我的超人」。而這場火災起因也讓眾人討論起抽菸的危險性，認為抽菸者必須負起徹底熄菸的責任。

中部一名男大生在學生論壇Dcard上分享昨（18）日驚險經驗，當天早上他因尿急提前起床上廁所，一出房門就聞到刺鼻的燒焦味，順著味道探查才發現是廁所垃圾桶燒起來，濃濃白煙從廁所湧出，嚇得他趕快滅火，所幸沒有燒到其他地方。他也慶幸的說，若沒有凌晨那杯豆漿讓他尿急起床，家裡可能就起火了。

細究原PO家中起火原因，應該是人在廁所抽菸後未徹底熄滅，便將菸蒂丟入垃圾筒中引燃衛生紙引起，此危險舉動讓網友憤怒留言「顯然有人因為白目差點燒了自己家」、「未熄滅的菸蒂真的很危險！不要小看」、「菸蒂跟堆易燃物丟一起，有沒有搞錯啊」、「請好好教育家人，告訴他們菸蒂沒有熄滅的嚴重性」、「國小的時候隔壁班同學就是因為家裡未熄菸蒂導致火災去世的，這真的很危險」。

有人則分享經驗，「之前路邊電線杆上的菸蒂桶發爐燒起來，冒一堆白煙，我跟消防隊的在巷子裡找起火點找半天，消防隊氣到直接把菸蒂桶敲下來沖水」、「菸蒂男友都會沖水沖到整根黃黃軟掉，確認萬全沾濕後放在水槽旁」，並建議「家裡裝顆住警器比較安全」。

確認原PO一家人平安無事，便有網友歪樓搞笑，「以為你親自上陣當滅火器了」、「以為原PO尿尿把火淋熄」、「我以為你要用尿尿去熄火」，甚至為了避免深夜遇險，稱「決定每天宵夜買杯豆漿喝了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康