聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中妹南漂看診！見「9宮格藥包」直呼神奇 北部人驚：以為全台一樣
「藥包」也有南北差異？日前一名網友在網路上發文，透露自己因為工作關係搬到台南，發現台南診所給的藥包都是使用9或12宮格的封法，讓她驚訝直呼「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO透露自己以前在台中的時候常常生病，到診所看醫生大多都是給長條形的藥包。然而，原PO提到因為工作關係搬到台南定居，才發現台南診所的藥包大多使用9或12宮格式的封法，讓她好奇寫道「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」
貼文底下吸引大量回應，不少南部網友紛紛表示，「這是用機器包裝的，感覺南部才有」、「有時候太大力會撕到別包」、「南部人感覺正常蠻常見」、「從小看到大」、「台南這種很多」、「中部，我看的診所都是這樣」、「每格圖案還會不同，我還會挑不喜歡的圖案先吃」、「在台南從小看到大，早中晚的藥都一樣就随便撕」、「我住台南，很習慣看到這樣的包裝」、「雲林也有」、「我也是來台南後第一次看到」。
另外，其他北部縣市的網友都大開眼界，「第一次看到，我拿到的都是整條的」、「台北沒看過」、「我以為全台灣都一樣欸！長知識了」、「我沒看過這種的，只拿過三角形折的跟一長條」、「我都是長形的居多，沒看過這種宮格式的」、「我也第一次看到格狀的」、「我也是第一次看過，好像糖果包，北部都是一條狀」。
最後，也有內行網友分享進化史，「更久以前是手工折的三角形藥包，再來是九宮格，現在的才是直式一條」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言