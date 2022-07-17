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台中妹南漂看診！見「9宮格藥包」直呼神奇 北部人驚：以為全台一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現台南的藥包大多是九宮格式。 圖擷自爆廢公社
原PO發現台南的藥包大多是九宮格式。 圖擷自爆廢公社

「藥包」也有南北差異？日前一名網友在網路上發文，透露自己因為工作關係搬到台南，發現台南診所給的藥包都是使用9或12宮格的封法，讓她驚訝直呼「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO透露自己以前在台中的時候常常生病，到診所看醫生大多都是給長條形的藥包。然而，原PO提到因為工作關係搬到台南定居，才發現台南診所的藥包大多使用9或12宮格式的封法，讓她好奇寫道「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」

貼文底下吸引大量回應，不少南部網友紛紛表示，「這是用機器包裝的，感覺南部才有」、「有時候太大力會撕到別包」、「南部人感覺正常蠻常見」、「從小看到大」、「台南這種很多」、「中部，我看的診所都是這樣」、「每格圖案還會不同，我還會挑不喜歡的圖案先吃」、「在台南從小看到大，早中晚的藥都一樣就随便撕」、「我住台南，很習慣看到這樣的包裝」、「雲林也有」、「我也是來台南後第一次看到」。

另外，其他北部縣市的網友都大開眼界，「第一次看到，我拿到的都是整條的」、「台北沒看過」、「我以為全台灣都一樣欸！長知識了」、「我沒看過這種的，只拿過三角形折的跟一長條」、「我都是長形的居多，沒看過這種宮格式的」、「我也第一次看到格狀的」、「我也是第一次看過，好像糖果包，北部都是一條狀」。

最後，也有內行網友分享進化史，「更久以前是手工折的三角形藥包，再來是九宮格，現在的才是直式一條」。

台南 爆廢公社

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