快訊

職業殺手？李鴻淵用槍殘酷 警方指疑靠打獵殺生練膽

今增73死、本土+2萬4196例較上周降12.7％ 129例境外

人妻擅自拿「哥吉拉公仔」送親戚 尪暴氣被罵幼稚網友力挺

洗錯10多年？「洗米關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

聯合新聞網／ 綜合報導
洗米時要動作輕、速度快、勿搓揉。 示意圖／ingimage
洗米時要動作輕、速度快、勿搓揉。 示意圖／ingimage

洗米和煮飯對不少人而言都是相當簡單的事，但過程卻充滿小細節，一不注意可能導致營養流失。對此，行政院農業委員會在臉書上發文，分享挑米、洗米、保存米的關鍵要點。

農委會在臉書上發文，提到洗米主要是為了洗去附著在上面的雜質與異味。此外，在洗米的過程中，水分會逐漸滲入米粒，時間過長便會導致異味一同滲入，無機質和維生素B1等營養成分容易跟著流失。農委會因此建議民眾，在洗米時要「動作輕」「速度快」「勿搓揉」，以手輕輕且迅速地將米攪動，之後倒掉洗米水，重新裝水後重複2至3次即完成洗米動作。

除此之外，挑米也是一大學問，農委會表示可以選擇米粒外觀良好者，「最簡單的方式就是直接查看包裝上CNS（National Standards of the Republic of China，中華民國國家標準），選擇CNS一等及二等之包裝米」。另外，選購時要注意包裝袋所標示的碾製加工日期、產地、規格或保存期限、廠商資訊等，「碾製日期愈接近購買日期愈好」。

農委會提到，「為了良好的保存，建議不要一次買太多米，以小包裝或真空包裝為優先，以免貯存時間過長導致生蟲」。最後，開封過後的米建議放入保鮮盒，並將米放置冰箱10°C以下保存。

農委會 行政院

延伸閱讀

「任兩件」打折要同商品？ 消費者怨：玩文字遊戲

機車冒出數十顆「黃金蛋」！網急發文求助 內行人曝真相嚇呆

結帳見店員將商品在桌上摩擦太奇怪 原因曝光「不然會逼逼叫」

訂單備註「不要太爛，但要全熟」店家無助 網眼尖揪出重點

相關新聞

洗錯10多年？「洗米關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

洗米和煮飯對不少人而言都是相當簡單的事，但過程卻充滿小細節，一不注意可能導致營養流失。對此，行政院農業委員會在臉書上發文，分享挑米、洗米、保存米的關鍵要點。

訂單備註「不要太爛，但要全熟」店家無助 網眼尖揪出重點

外送商機越來越蓬勃，許多店家紛紛跟外送平台合作，希望可以拓展客源。一名從事餐飲業的女網友在臉書PO出客人的訂單，只見上面一句備註讓她看了很傻眼，不知道該怎麼處理，不少眼尖鄉民看了點出問題所在。

結帳見店員將商品在桌上摩擦太奇怪 原因曝光「不然會逼逼叫」

知名的生活連鎖百貨「寶雅」所販售的商品琳瑯滿目，深受許多消費者的喜愛，在台灣已有260家分店。有一名網友在Dcard貼文表示，日前到寶雅買東西，結帳時看到店員將商品放在櫃檯的桌上來回摩擦，讓他好奇這個動作有什麼含意嗎？貼文一出就有內行人解釋這個動作是在「消磁」。

科博館證木乃伊「貨真價實」 網嚇爆：不敢對視

日前台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展引爆話題，九份昇平戲院前的殭屍也引發熱議。近日，國立自然科學博物館也發文透漏，館內的木乃伊是貨真價實的，強調：「別再懷疑他是假的啦」。

排隊等吃拉麵因1動作幸運「脫單」 眾人羨慕：我怎沒遇過？

緣分到了攔也攔不住！一名男網友透露自己因為獨自一人去吃拉麵，和排在他前面的女生聊天而結識，也因為兩人有共同的愛好而逐漸熟識，進而交往，最後步入禮堂，一段「拉麵情緣」的浪漫過程讓不少人看了好羨慕。

她拿出外罩衫和家中窗簾做對比 苦笑：差別在哪？

買衣服除了舒適以外，時髦、好看也是許多人購買的原因，但不管買哪一種衣服，最尷尬的就是「撞衫」，但有位女網友在臉書PO出自己的外罩衫，她哀怨的不是和別人撞衫，反而是和家裡的窗簾樣式相似，讓她哭笑不得，照片一出也笑翻不少人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。