訂單備註「不要太爛，但要全熟」店家無助 網眼尖揪出重點

外送商機越來越蓬勃，許多店家紛紛跟外送平台合作，希望可以拓展客源。一名從事餐飲業的女網友在臉書PO出客人的訂單，只見上面一句備註讓她看了很傻眼，不知道該怎麼處理，不少眼尖鄉民看了點出問題所在。

從原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的訂單看到，客人點了一碗麻辣意麵，備註要求不要放火鍋料、肉類、海鮮類，還要求換成蛋或蔬菜類，不過下面一句「意麵不要太爛，但要全熟」卻讓她看了很傻眼。

對於客人的要求，原PO有點無奈，只好上網詢問大家的看法，「請問眾神，如何煮出『不要太爛，但要全熟』的意麵。by 無助的店家」。

不少網友紛紛提供建議，「學學某些店家：備註太囉嗦一律拒收」、「不然就不要煮直接放湯裡，到客人手上會不會剛剛好」、「意麵是熟麵，乾的給他，回去叫他泡湯3分鐘就軟了」、「麵塊要先煮，先撈出打包，接著再煮其他火鍋料，簡單的說就湯麵分開而已」、「意麵本來就是炸熟的，打開不用煮放耐熱袋，裏面倒一點熱湯，綁起來就好」、「有些店家對外帶的意麵會用沖的」。