結帳見店員將商品在桌上摩擦太奇怪 原因曝光「不然會逼逼叫」

知名的生活連鎖百貨「寶雅」所販售的商品琳瑯滿目，深受許多消費者的喜愛，在台灣已有260家分店。有一名網友在Dcard貼文表示，日前到寶雅買東西，結帳時看到店員將商品放在櫃檯的桌上來回摩擦，讓他好奇這個動作有什麼含意嗎？貼文一出就有內行人解釋這個動作是在「消磁」。

原PO貼文表示自己在寶雅消費兩次，都是買保健品，但他發現每次刷完條碼後，店員就會將商品在桌上來回摩擦，讓他相當好奇。原PO說他看了商品底部但沒有什麼東西，不解為何店員要做這動作。

不少內行人解釋「消磁，不然你走出門口就會逼逼叫」、「是磨我們收銀台鍵盤底下的消磁盤」、「有些會另外貼一個很像條碼的白色磁條，店員會特別消磁」、「消磁，貴的商品都要貼」、「只有比較貴重或比較小的商品才會貼磁條，我在消磁的時候也遇過客人用很奇怪的眼神看我」。

還有店員也留言表示「消磁，裡面會有一條黏著，很像條碼的東西，怕會被竊取東西，不然買東西被偷都不知道～然後有的店家會把消磁機放在桌子下面，才會這樣摩（前屈臣氏店員）」、「我是寶雅店員，我們醫美所有商品都會貼磁條，要磨一下消磁喔」、「藥品或是比較高單價的東西都會貼防盜條碼，所以要在桌上滑一下消磁（我是全聯員工啦）」。