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排隊等吃拉麵因1動作幸運「脫單」 眾人羨慕：我怎沒遇過？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因為吃拉麵而結識女友，最後兩人將步入禮堂，浪漫的過程讓不少人很羨慕。 示意圖／Ingimage
原PO因為吃拉麵而結識女友，最後兩人將步入禮堂，浪漫的過程讓不少人很羨慕。 示意圖／Ingimage

緣分到了攔也攔不住！一名男網友透露自己因為獨自一人去吃拉麵，和排在他前面的女生聊天而結識，也因為兩人有共同的愛好而逐漸熟識，進而交往，最後步入禮堂，一段「拉麵情緣」的浪漫過程讓不少人看了好羨慕。

這名男網友在Dcard貼文分享自己戀愛的過程，他說自己很愛吃拉麵，一年多前的某一天，他下班後獨自一人去拉麵店用餐，因為客人很多因此就跟著排隊等待。等待過程中，原PO看到排在他前方有一位女生從包包拿東西的時候，沒注意到識別證掉了出來，他幫忙撿起來交還給對方，也就因此開啟了話題。

原PO說對方也是個愛吃麵的人，兩人邊排隊等待邊聊天，聊了很多家拉麵店，也分享彼此喜歡哪種麵，這才發現雙方都有共同的愛好。輪到他們進去時，剛好有兩個相鄰的位子，理所當然地兩人也就坐在一起。用餐時，原PO還大膽地問女方要不要嚐一下他的湯，沒想到對方也大方答應，吃完後還彼此交換聯絡方式，開啟了每天聊天、約會的模式。

就在一次吃完拉麵後，原PO騎車載對方回家，女方在後座輕輕地抱著他，兩人就這樣一起到現在，如今更談論婚嫁，讓原PO開心地直說「這是一段跟拉麵完全相關的緣分，感謝那天晚上的我突然想吃麵，感謝她也愛吃拉麵」。

不少人看了都相當羨慕，「看來我現在就去拉麵店排隊好了」、「可能你比較帥，所以對方才敢喝湯，這分享告訴我們，人還是要長得帥」、「最好啦，台中拉麵我吃遍，現在還不是自己一個繼續吃」、「我也喜歡吃拉麵，怎麼沒遇到？」、「簡直就是偶像劇，好羨慕」、「我等等就去拉麵店掉個證件套讓人來撿」、「未看先猜，等下拉麵店外有什麼掉證件撿證件的，一定是上面的14個人之一」。

Dcard 拉麵

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