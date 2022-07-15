她拿出外罩衫和家中窗簾做對比 苦笑：差別在哪？

買衣服除了舒適以外，時髦、好看也是許多人購買的原因，但不管買哪一種衣服，最尷尬的就是「撞衫」，但有位女網友在臉書PO出自己的外罩衫，她哀怨的不是和別人撞衫，反而是和家裡的窗簾樣式相似，讓她哭笑不得，照片一出也笑翻不少人。

原PO在「爆廢公社」貼出一張照片，她拿出自己的外罩衫和家中的窗簾擺在一起，兩者都是白色絲質薄紗透明，就連雕花不仔細看都還以為是一樣的，原PO苦笑地說「其實我一直很納悶…我的外罩衫跟我們家窗簾到底差別在哪裡？」

照片讓不少人看了笑翻，「窗簾壞了就丟了吧，不需要那麼勤儉」、「妳有考慮不穿嗎？」、「不要玩窗簾」、「這樣比當然看不出差別，妳把窗簾穿在身上比比看？」、「妳這是成套，買一送一的吧」、「毫無違和感」、「應該是做窗簾的，剩下的料無法再做一組窗簾，只好做一件衣服」、「芭比Q了！我有一件也長得一樣」。

還有網友發揮想像力區分兩者差別，「差別在一塊是遮窗口，一塊是引人犯罪的」、「穿在身上跟掛在牆上的差別」、「一個老公看了會想打開涼一下、一個老公看到會立正乖乖站好」、「差在花紋不同」、「價錢不同」、「差在能穿跟不能穿」。