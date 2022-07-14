在台越南服飾店「拒接台灣客」 內行曝真相：身材差很多

台灣新移民越來越多，飲食和服飾等都變得更多元。不過有位網友日前發現一間服飾店公告只服務越南客人，婉拒台灣客人，讓她感到相當困惑。

網友在「爆廢公社公開版」發文表示，她發現一間服飾店公告店內的服飾皆是越南尺寸及樣式，「恕不服務台灣客」，讓她不禁疑惑：「請問越南尺寸跟我們台灣人不一樣嗎？為什麼開在台灣卻不接受台灣人啦」。

許多網友留言表示，「台灣本土奧客多！現在打金店最主要的客源都快變成新移工了，又乾脆又敢花」、「不意外，在桃園，台灣人也無法進越南舞廳，越式999倒是很歡迎歹丸郎」、「因為台灣審美觀會嫌東嫌西，不如不做台灣客」。

另外網友分析，「越南尺寸跟台灣是真的差蠻多的，男生M號，越南大概要穿到2XL」、「越南人真的比台灣人小一號…」、「越南衣料薄，且size偏小，為避免退換貨的麻煩，故先聲明」、「欸…身為一個住在越南的台灣人來告訴你，因為越南的版型很小，台灣人真的穿不下」。