聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台越南服飾店「拒接台灣客」 內行曝真相：身材差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣服飾店林立。示意圖/Ingimage
台灣服飾店林立。示意圖/Ingimage

台灣新移民越來越多，飲食和服飾等都變得更多元。不過有位網友日前發現一間服飾店公告只服務越南客人，婉拒台灣客人，讓她感到相當困惑。

網友在「爆廢公社公開版」發文表示，她發現一間服飾店公告店內的服飾皆是越南尺寸及樣式，「恕不服務台灣客」，讓她不禁疑惑：「請問越南尺寸跟我們台灣人不一樣嗎？為什麼開在台灣卻不接受台灣人啦」。

許多網友留言表示，「台灣本土奧客多！現在打金店最主要的客源都快變成新移工了，又乾脆又敢花」、「不意外，在桃園，台灣人也無法進越南舞廳，越式999倒是很歡迎歹丸郎」、「因為台灣審美觀會嫌東嫌西，不如不做台灣客」。

另外網友分析，「越南尺寸跟台灣是真的差蠻多的，男生M號，越南大概要穿到2XL」、「越南人真的比台灣人小一號…」、「越南衣料薄，且size偏小，為避免退換貨的麻煩，故先聲明」、「欸…身為一個住在越南的台灣人來告訴你，因為越南的版型很小，台灣人真的穿不下」。

越南服飾店公告拒接台灣客。圖擷自爆廢公社
越南服飾店公告拒接台灣客。圖擷自爆廢公社

越南 台灣人 新移民 爆廢公社

延伸閱讀

正妹搶拍超級月亮超興奮！下秒凸槌4連拍 網笑翻：根本藝術照

秒殺「紅土蛋黃酥」轉賣一顆喊到300！ 陳耀訓出面道歉：生產真的跟不上

為撿掉落在窗外的Airpods 26歲男不幸墜樓亡

他在超商「吐成噴泉」痛批店員應對 網一面倒嗆：你哪來的臉

相關新聞

在台越南服飾店「拒接台灣客」 內行曝真相：身材差很多

台灣新移民越來越多，飲食和服飾等都變得更多元。不過有位網友日前發現一間服飾店公告只服務越南客人，婉拒台灣客人，讓她感到相當困惑。

託爸幫買「北湊」女兒見實品傻眼 網笑歪：嘉義人無誤

語言有時會讓人產生誤會，一樣的名稱可能指的是不同的物品。就有一名女網友發文提到，日前請父親幫忙買「北湊（台語）」，沒想到爸爸卻拿著一條...

都說有急事！四叉貓一天狂收6封簡訊 釣出整排苦主：每天都在刪

近期許多民眾常收到垃圾簡訊，從投資股票到報明牌加群組的內容都有，一天會收到多封簡訊，讓人不堪其擾。近日網紅「四叉貓」也在臉書粉專秀出手機截圖，他一天之內狂收6封投資簡訊，且內容都說「有急事找你！」讓四叉貓相當無奈...

餐廳收服務費合理嗎？ 他拋問引發網路論戰

消費者去外面餐廳用餐時，不少店家會註明「要加收一成服務費」，而日前就有顧客不滿，餐廳收了服務費卻沒有高品質的服務，讓他質疑「收服務費的意思是什麼？」文章一出，掀起了網友熱議。

汐止馬路上驚見「白鴿子+黃箭頭」標示 內行網友解惑真實用途

大馬路上不只有紅綠燈、槽化線、標誌牌，連地上都會出現標示圖案，以便用路人可以清楚辨識。一名網友在網路上發文，分享在汐止出現的一個特殊圖案，是由黃色實心箭頭搭配一隻白鴿，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友熱心幫忙解惑。

正妹搶拍超級月亮超興奮！下秒凸槌4連拍 網笑翻：根本藝術照

7月13日深夜至14日凌晨迎來今年最大滿月，與1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，吸引許多民眾爭相拍攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。