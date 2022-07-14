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女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

託爸幫買「北湊」女兒見實品傻眼 網笑歪：嘉義人無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文，日前請父親幫忙買「北湊（台語）」，沒想到爸爸卻拿著一條沙拉醬回來，讓她超不解。圖／翻攝自爆料公社
一名女網友發文，日前請父親幫忙買「北湊（台語）」，沒想到爸爸卻拿著一條沙拉醬回來，讓她超不解。圖／翻攝自爆料公社

語言有時會讓人產生誤會，一樣的名稱可能指的是不同的物品。就有一名女網友發文提到，日前請父親幫忙買「北湊（台語）」，沒想到爸爸卻拿著一條沙拉醬回來，讓她不解又無奈，引發大批網友熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社PO文表示，拜託爸爸幫忙買「北湊（台語）」回家，結果爸爸竟是帶了一條沙拉醬回來，讓她滿頭問號，不禁大呼「阿爸，我需要的是白醋呀」。

貼文一出，引來近萬名網友按讚，「妳爸一定是嘉義人」、「嘉義人無誤，從小就叫它『北湊』」、「我阿嬤叫我買北湊，但我買了工研白醋，就被罵了」、「看了留言才知道原來這個有很多人稱為『北湊』，長知識了」、「第一次聽到這種說法，北部人都叫沙拉醬，和白醋完全是不一樣的東西」。

還有網友解答，「這就叫北湊，水的那種透明叫酸醋，黑色叫烏醋，少年郎稱這種叫沙拉」、「這就是老人家腦中的北湊沒錯，正確的要說酸醋，才是透明的那種」、「叫『北湊』沒錯，你要買的是『湊』，黑色的醋叫『喔湊』」、「台語的白醋=沙拉無誤；國語的白醋=台語酸醋」。

嘉義 爆廢公社

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