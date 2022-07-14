都說有急事！四叉貓一天狂收6封簡訊 釣出整排苦主：每天都在刪

近期許多民眾常收到垃圾簡訊，從投資股票到報明牌加群組的內容都有，一天會收到多封簡訊，讓人不堪其擾。近日網紅「四叉貓」也在臉書粉專秀出手機截圖，他一天之內狂收6封投資簡訊，且內容都說「有急事找你！」讓四叉貓相當無奈。對此，有網友分享解決方法，如果是iOS系統用戶，只要從設定的「訊息」進去，直接關閉iMessage功能，就能一勞永逸。

近日網紅視網膜、四叉貓不約而同被投資詐騙簡訊騷擾，其中視網膜一天之內收到多達8封簡訊，內容不外乎是「有急事找你！」、「加我一下LINE」、「拜託你教教我接下來怎麼玩」，讓視網膜相當崩潰，同時也在貼文和留言區開罵，「警政署有簡訊溫馨提醒防止詐騙，說ios用戶可以關閉iMessage，那防止詐騙電話要拔SIM卡折斷嗎？」、「如果那些簡訊真的是這些什麼鬼公的行銷手段，那真是營造出有夠低劣的形象。然後165也沒有辦法指出這是不是詐騙」。

而網紅「四叉貓」也在粉專秀出手機截圖，同樣也是滿滿投資簡訊，一天也收到6封，讓他無奈地說「一堆人有急事想找我...」。貼文一出，釣出不少苦主抱怨，「整天收到+1」、「他們也有找我」、「我也收到了，真想知道有多急」、「每天都有⋯直接刪除加封鎖⋯真的很累！」、「我的也有，每次都是刪、刪、刪、刪，他們還是一直傳，真煩」。

對此，本站曾報導過「iPhone狂收『股票報明牌』訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊」，第一招是從設定的訊息項目點進去，並直接關閉iMessage功能，就能一勞永逸。第二招同樣是從訊息項目進去，再點選「傳送與接收」，將mail部分取消勾選，就能減少收到垃圾簡訊的機會。最後一招是進去該則垃圾訊息，點選寄件人頭像→資訊→封鎖此來電者，這是最直接方法。