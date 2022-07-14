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女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

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餐廳收服務費合理嗎？ 他拋問引發網路論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑「吃到飽餐廳幾乎都是自助取餐，為何需要收服務費？」 示意圖/ingimage
一名網友疑惑「吃到飽餐廳幾乎都是自助取餐，為何需要收服務費？」 示意圖/ingimage

消費者去外面餐廳用餐時，不少店家會註明「要加收一成服務費」，而日前就有顧客不滿，餐廳收了服務費卻沒有高品質的服務，讓他質疑「收服務費的意思是什麼？」文章一出，掀起了網友熱議。

一名網友在臉書「爆怨公社發文表示，他先前到某間餐廳用餐，發現除了肉品以外，都可以免費吃到飽，事後發現「要加收10%服務費」，但他質疑「我從拿醬料、夾取菜、盛飯、倒飲料、夾冰塊都是自取，只有端鍋子、端肉品與加湯是服務生做的，那這樣收服務費的意思是什麼？」他接著批評「有些餐廳沒有服務，還在學別人收服務費」。

貼文一出，引發網友熱議，有人反駁原PO「加10%服務費好像是理所當然！沒加的是佛心來著」、「菜單上都有註明酌收10%服務費，如果不怕熱可以路邊攤吃，也可省下10%服務費」、「加湯就算服務了」、「端肉品、加湯、你吃完離開整理桌面不算服務？」、「你說的這些不就是服務嗎？不然你自己切肉、端鍋子、加湯，外加洗廁所都自己來」。

也有些網友認同原PO的說法，直言「好像吃到飽的餐廳，還是高級一點的餐館都這樣，我也不懂為什麼，我去小吃店也是一樣的服務，還不用服務費」、「就是多弄個名目收錢」、「不含服務費，費用都灌在餐點上，反正不說明你也不知道，這一切都是餐廳的文字遊戲」、「服務費是我一直疑惑的地方，如果是吃到飽的店，他一直來幫你整理桌面收拾的話，我還沒話說。但我去單點的店，吃飽也沒看到有人來整理，或是詢問是否要毛巾、茶水，最扯的是我點越多、消費高，不僅沒享受到服務，服務費還隨著我的帳單更貴，最重要的是所謂『服務費』到底是給員工還是給公司？」

餐廳 吃到飽 爆怨公社

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