汐止馬路上驚見「白鴿子+黃箭頭」標示 內行網友解惑真實用途

大馬路上不只有紅綠燈、槽化線、標誌牌，連地上都會出現標示圖案，以便用路人可以清楚辨識。一名網友在網路上發文，分享在汐止出現的一個特殊圖案，是由黃色實心箭頭搭配一隻白鴿，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友熱心幫忙解惑。

一名網友在臉書「汐止社團」上發文，從附上的照片中可以看見，在馬路上的紅線旁邊，有一個黃色的實心箭頭，一旁還有一個白色符號，第一次看到的人可能難以辨識出它其實是一隻鴿。

對此，原PO透露最近在汐科站北站外面、連興街、全聯莊敬店，這些地方附近都可以看到這個圖案。不過，原PO相當困惑標示的意思，「想請問大家知道這個是什麼標示嗎？感覺像隻鴿子，有些會搭配箭頭圖案，讓人很好奇呢！」

貼文底下掀起討論，不少網友紛紛表示，「我怎麼一直把鴿看成鶴」、「他寫預估時間2小時，我騎可能5小時」、「還好不是鶴」、「是洛克人」、「我覺得是阿拉丁神燈」。

最後，也有內行網友熱心解惑，「河邊自行車道也有」、「原來叫做汐鴿，查了一下是推廣健康騎自行車的社團」、「汐鴿的路線」、「單車的路線標示」。