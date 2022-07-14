正妹搶拍超級月亮超興奮！下秒凸槌4連拍 網笑翻：根本藝術照

7月13日深夜至14日凌晨迎來今年最大滿月，與1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，吸引許多民眾爭相拍攝。一名正妹實況主「小熊」13日晚間也目睹此美景，迫不及待地在計程車上連拍，沒想到下秒「凸槌」，月亮照片變得嚴重搖晃與失焦。事後小熊將照片上傳引發討論，許多網友笑翻直呼，「興奮到模糊的月亮」、「你拍的根本是藝術照」。

小熊在臉書粉專表示，13日晚上搭計程車時正巧目睹超級月亮高掛夜空，她馬上拿出手機拍照，想紀錄這一幕今年最大的滿月景色，沒想到下秒悲劇發生，因為車子太搖晃，她連拍4張月亮照片都沒有對焦，還留下超長殘影，讓小熊無奈直呼「超級月亮對不起」。

事後照片曝光引發討論，許多網友笑翻留言，「你是不是試著想要表達什麼訊息」、「這是在報明牌嗎XD」、「月亮興奮到模糊欸」、「好動感的月亮」、「你拍的根本是藝術照」、「我以為是什麼世界名畫」。

另外，受超級月亮影響，氣象局提醒，13日至15日是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。