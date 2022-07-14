他目睹護理師「跪地抽血」好震憾 網欽佩驚呼：人間天使
醫護工作往往疲勞繁雜，網友分享在醫院看見一位護理師跪在病床邊，替病患抽血，讓他相當震撼及感動，許多網友也留言直呼：「辛苦了！」
網友在「爆廢公社」發文提到，他在醫院看見一位女護理師正為對面床的病患抽血，原PO為這敬業行為表示：「人家的工作，卻讓我震撼跟感動」。
許多網友紛紛讚嘆，「這樣還有人要對醫護人員不敬，真的不應該，謝謝您把氣氛緊張的病房拍出滿滿的溫暖」、「護理師們，辛苦了，給你們讚~」、「醫護人員真的好偉大」、「人間天使」。
另外不少醫護人員分享，「跪著打針抽血是上班日常」、「我也跪著抽過，實在找不到血管了」、「因為彎腰的話傷腰又不好抽，蹲著腳酸，跪著抽有時候真的比較好抽。不過跪久了膝蓋也真的不舒服就是了」。
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