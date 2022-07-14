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他一開冰箱門竟成「變形金剛」 慘況曝光網嚇傻：快救蛋！

聯合新聞網／ 綜合報導
白色冰箱的上下門嚴重分離。 圖擷自爆笑公社2
白色冰箱的上下門嚴重分離。 圖擷自爆笑公社2

冰箱是每個家庭不可或缺的家電，同時隨著近年技術逐漸進步，冰箱的功能也日漸多樣化。日前一名網友在網路上發文，直呼「開個冰箱以為在上演變形金剛」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆笑公社2」發文，從照片中可以看見，白色冰箱的上下門嚴重分離，上面冷凍庫的門僅剩1角勉強撐著，彷彿下一秒就要墜落；而下面冷藏室的門更是嚴重斷裂，只能依靠在旁邊的桌椅上。原PO在貼文中寫道，「各位團友早上好！開個冰箱以為在上演變形金剛一樣！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開玩笑表示，「你是不是綠巨人浩克的遺傳弟子」、「分離式電冰箱」、「這樣廚房比較涼快」、「怎麼會這樣，冰箱也太脆弱了吧」、「為什麼你的冰箱有鍘刀門」、「我以為要變形了」、「防爆小組拆解任務出動嗎？是在哈囉」。

另外，也有不少網友眼尖注意到冰箱內的蛋，「開這樣蛋都沒掉在地上」、「蛋表示當時害怕極了」、「蛋貴，先保護好」、「蛋蛋嚇到差點破了」、「蛋嚇死了，遇到地震」、「還好蛋還在」。

冰箱

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