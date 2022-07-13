文化衝擊！在台灣「擺這姿勢」會被罵 越南混血妹揭用意

與人談話、道歉時「雙手交叉抱胸」沒禮貌？一名越南混血女子分享，幼時在越南被大人教導道歉時要「雙手交叉抱胸」，但長大來到台灣生活後，根本忘了用意為何，直到國中時期再次回到兒時環境，才找出這姿勢原來是表達誠心的意思，讓台灣網友感到「文化衝擊」。

該女子於Dcard發文自介是越南混血，兩歲前都在越南生活，小時候做錯事時會被要求做「雙手交叉抱胸」的動作，但她解釋「是兩隻手都抓著手臂的那種，沒有那麼兇的感覺，在其他國家眼裡這個姿勢應該蠻跩的」，且不管是被罵、被唸或跟人道歉都要做這個姿勢，時間長了也就習慣。

女子直到回台灣上幼稚園學中文，「我也慢慢忘了這件事，也沒有做過這個動作了」，就連越南文只記得基本的單字，還有母親碎念時知道自己被罵。國中階段她回了一趟越南，被親戚的小孩抓傷手，「我外婆就讓她和我道歉，那個小孩馬上就雙手抱胸了，真的瞬間激起我的記憶」。

為什麼道歉時要擺這個姿勢呢？女子上網查才知道這個動作表示尊敬、有禮貌之意，因此向台灣網友解釋文化差異「以後看到越籍的同學或朋友，看到他們這樣絕對不是很不耐煩或心情不好什麼的哦！」

網友紛紛驚訝「哇！差異好大」、「在台灣擺著道歉感覺好像很不甘願」、「在台灣小孩擺這姿勢會被大人八（巴）頭」，同是台越家庭出生的人說「我也是越南混血，也看過有人這樣手交叉然後低頭，第一次看到覺得文化衝擊」、「我以前也是被媽媽這樣教，結果國小升旗我就這樣擺，結果被老師罵了」，還有人分享曾有婆婆不滿越籍媳婦擺這姿勢，媳婦中文流利後才說明「這個舉動是為了讓對方知道自己很有誠意，手不會亂擺」。