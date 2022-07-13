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他悲喊提款卡「晶片脫落」 網曝2招救援：不影響使用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的提款卡摔至地面，使晶片和卡片分離。圖擷自爆怨公社
網友的提款卡摔至地面，使晶片和卡片分離。圖擷自爆怨公社

現代人習慣把錢存進銀行，提款卡就顯得格外重要。網友發文提到，他不小心將提款卡掉在地上，讓晶片和卡片分離，不禁嘆：「這下明天吃土了」。

網友在「爆怨公社發文提到，他在準備出門領錢時，不慎將使用十年的提款卡摔至地面，導致晶片和提款卡分離，感嘆接下來要吃土了。

不過許多網友提出建議，「黏回去然後用橡皮擦擦一擦就可以用了」、「拿雙面膠貼啊」、「剛好上星期才掉，用雙面膠貼，對一下磨損痕跡然後貼回去，目前正常使用中」、「覺得去換卡比較好，黏好之後可能還是會掉」、「先黏上應急就好，之前我郵局的卡進去ATM結果只出來一半。郵局裡面的人跑出來幫我用，然後一起研究怎麼黏起來」、「膠帶貼一下就好了，不影響」。

另外也有網友建議他使用無卡提款，「可以用無卡提款，或是手機轉帳到另一個銀行，拿另一個銀行的提款卡提款」、「現在不是可以用無卡提款，如果你手機有設行動ATM的話，只要手機操作，不用卡就可以領錢了」。

爆怨公社

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