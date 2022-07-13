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台北人冷漠又難相處？ 網友反酸：熱情只是想八卦問私事

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為南部人相對台北人熱情。圖為台北市信義區一景。圖／聯合報系資料照片
不少人認為南部人相對台北人熱情。圖為台北市信義區一景。圖／聯合報系資料照片

不少人都覺得北台灣的生活步調相對快，人與人之間沒有南台灣所謂的人情味。對此，一名網友日前在網路上發文，透露自己就時常聽到南部人認為台北人很冷漠，而貼文曝光後也掀起討論，甚至有人質疑「過度的熱情哪知道他是真關心還是八卦」。

日前一名網友在PTT上以「台北人真的比較冷漠？」為題發文，原PO透露時常聽到南部人認為台北人很冷漠，「人與人之間都沒有人情味，看起來難相處，是不是看不起我們之類的」。不過，原PO表示自己曾經遇過很好相處的台北人，因此發文詢問大家意見，「會覺得台北人很冷漠嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不會沒事跟陌生人或鄰居攀談，對新同事屬性跟派系的戒心也重」、「中南部的熱情很多時候只是想聽八卦跟比較誰過得比較好」、「台北人比較有戒心是真的，內心友善但往來時偏被動」、「不能說完全的台北人，但大部分是」、「有去過中南部讀書的人感受蠻明顯的，北部人確實會對人比較有警戒心、比較冷漠；南部人比較熱情、跟陌生人能聊上幾句」、「覺得這是一種保護自己的方式，誰知道來者如何，只好先武裝自己」。

另外，也有網友認為台北人只是比較注重他人的隱私，「北部人比較尊重隱私，從小南部長大來台北讀書後，比較喜歡這種人與人之間有距離的感覺」、「北部人比較重視隱私+1」、「台北人只是比較怕打擾別人」、「北部人真的比較注重隱私，過度的熱情哪知道他是真關心還是八卦」、「比較舒服，中南部連路人都會隨意問私事」、「台北人知道什麼叫尊重別人的隱私」、「我就是南部長大的，一堆南部老人只是想碎嘴跟八卦而已，過度干涉別人的私生活跟熱情一點關係都沒有」。

PTT

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