快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

背包挖出10年前知名巧克力零食 今昔對比一看驚呼：縮水太多

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友意外發現10年前的一款知名巧克力夾心零食，對比他在便利商店買的同款零食，竟大大縮水。圖／取自推特
日本網友意外發現10年前的一款知名巧克力夾心零食，對比他在便利商店買的同款零食，竟大大縮水。圖／取自推特

物價調漲之外，不少人發現連食品內容物都「縮水了」，一名日本網友意外在登山背包中，發現10年前的一款知名巧克力夾心零食，對比他在便利商店買的同款零食，竟大大縮水，引起網路熱議。

一位日本網友在推特分享一張照片，並表示自己在登山背包中挖出10年前放進背包的巧克力夾心餅，外觀仍完好如初。原PO隨後到便利商店購買了同款零食，將10年前、10年後的零食擺在一起拍照，從包裝看發現這款巧克力夾心餅大幅度地縮水。

照片曝光後獲得17.4萬個讚，網友紛紛留言笑稱這是「錯覺」、「相信未來會變更小」、「卡路里也減少了！從98kcal變68kcal」、「考慮到消費者的健康」、「你知道的太多了」，也有人認為「尺寸變化太大了」、「縮水太多了」、「真的很小好難過」、「不只有份量縮水，連包裝也變小了」、「究竟是通貨膨脹還是降低成本、價格不變？」、「我認為他們很用心的製作，仍會繼續購買支持」。

巧克力 零食 便利商店 日本

延伸閱讀

「國民10元飲料」漲價50% 他進超商崩潰：剩麥香還沒背叛

民生物資吹漲風 巧克力零食也要漲價了

她秀這包滿載回憶的台灣零食 看似不起眼卻是奢侈餅乾

她看早餐店倒3家嘆經濟不好 網卻戳破1盲點：能力不足

相關新聞

自助餐算錢看老闆心情？他學阿嬤夾結果嚇呆：都市傳說是真的

自助餐的菜色品項相當豐富，每個人可以依照自己的口味和食量做挑選，但自助餐的「目測算價錢」卻時常造成爭議。日前一名網友在網路上發文，透露自己故意跟著前面的阿嬤夾一樣的菜，結果曝光後讓他直呼「看來自助餐的都市傳說是真的！」

背包挖出10年前知名巧克力零食 今昔對比一看驚呼：縮水太多

物價調漲之外，不少人發現連食品內容物都「縮水了」，一名日本網友意外在登山背包中，發現10年前的一款知名巧克力夾心零食，對比他在便利商店買的同款零食，竟大大縮水，引起網路熱議

他好奇125cc機車占多數誰會騎100cc？ 眾揭這些優勢超方便

台灣在上下班尖峰時刻，常常可以在街道上看到塞滿機車的場景，其中可看到許多125cc的機車，100cc與150cc也同時存在，不過就有網友好奇「100cc機車存在價值?」不少網友都表示100cc機車有非常大的好處。

「烏窺涼涼」小吃店16字公告 她傻看3次求翻譯

店家做生意常須應付現場各種狀況，有時會寫一些注意事項，希望顧客能配合。一位女網友分享某店家貼出的16字告示牌，稱自己看了三次還是看不懂，希望廣大網友能幫忙解答。

女子誤買「報仇榴槤」果肉只有指甲大 網笑爆：以為是苦瓜

榴槤當造，不少「果王」愛好者都爭相購入大飽口福。台灣有女生日前發文，表示買了個榴槤，打開一看皆是白色瓤肉，果肉小得幾乎看不到，令她不禁大呻：「別人買的榴榴是來『報恩』的，自己買的榴槤是來『報仇』的」。

保養品拆封又退貨會被黑名單？ 他憂女友「狂買又狂退」掀熱議

很多網購商品都主打「七天鑑賞期」，讓消費者可以選擇退貨，然而化妝品、保養品這種密封的商品，部分商家基於衛生考量，可能不願意讓顧客退貨。日前一名網友表示，女友要他把拆封過的保養品拿去退貨，貼文曝光後，掀起網友兩極看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。