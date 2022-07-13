背包挖出10年前知名巧克力零食 今昔對比一看驚呼：縮水太多

物價調漲之外，不少人發現連食品內容物都「縮水了」，一名日本網友意外在登山背包中，發現10年前的一款知名巧克力夾心零食，對比他在便利商店買的同款零食，竟大大縮水，引起網路熱議。

一位日本網友在推特分享一張照片，並表示自己在登山背包中挖出10年前放進背包的巧克力夾心餅，外觀仍完好如初。原PO隨後到便利商店購買了同款零食，將10年前、10年後的零食擺在一起拍照，從包裝看發現這款巧克力夾心餅大幅度地縮水。

照片曝光後獲得17.4萬個讚，網友紛紛留言笑稱這是「錯覺」、「相信未來會變更小」、「卡路里也減少了！從98kcal變68kcal」、「考慮到消費者的健康」、「你知道的太多了」，也有人認為「尺寸變化太大了」、「縮水太多了」、「真的很小好難過」、「不只有份量縮水，連包裝也變小了」、「究竟是通貨膨脹還是降低成本、價格不變？」、「我認為他們很用心的製作，仍會繼續購買支持」。