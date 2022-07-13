他好奇125cc機車占多數誰會騎100cc？ 眾揭這些優勢超方便

台灣在上下班尖峰時刻，常常可以在街道上看到塞滿機車的場景，其中可看到許多125cc的機車，100cc與150cc也同時存在，不過就有網友好奇「100cc機車存在價值?」不少網友都表示100cc機車有非常大的好處。

原PO在PTT上以「100cc機車存在價值?」為題表示，100cc機車現在一台也要6萬多元，以前大概只要5萬，他疑問「現在大家都選125cc吧？100cc跑得沒比較快、油也沒比較省，還不是要代轉，開罰單也都一樣錢，為啥要選100cc？」

網友紛紛留言，「輕+小=好停車」、「好停車啊，車體小」、「輕，女生移車抬得動」、「女生小隻的騎125很吃力」、「又不是只有男生才騎車，女生有些嬌小的牽不動125cc的車」、「好可憐，你一定沒女性朋友」、「因為女生抬不動125的啊，我連100的抬不動了」、「不要說女生，我是男生也覺得有些125又大又重到靠北，超難移」、「125比較大啊，腳短難騎」、「女生騎神車CUXI+口罩，正度+60」、「又輕又小、方便停車，好100不買嗎? 」、「又不是能騎上高速公路，是要多快，在市區很好用」。