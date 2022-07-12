女子誤買「報仇榴槤」果肉只有指甲大 網笑爆：以為是苦瓜

榴槤當造，不少「果王」愛好者都爭相購入大飽口福。台灣有女生日前發文，表示買了個榴槤，打開一看皆是白色瓤肉，果肉小得幾乎看不到，令她不禁大呻：「別人買的榴榴是來『報恩』的，自己買的榴槤是來『報仇』的」。不少網民看到圖片都爆笑不止，紛紛表示「買了個寂寞」，又形容很像白玉苦瓜。

該名台灣女生在facebook專頁「爆廢公社」發文，稱其近日買了個榴槤品嚐，沒想到原來榴槤根本未熟，裏面的果肉全部「發育不良」，小得可憐。樓主不禁慨嘆，「怎麼會有這麼不懂事的榴槤！」。

從圖片可見，榴槤尚未成熟，每一瓣都基本只能見到白色瓤肉，果瓤的坑紋上只有2、3顆黃色的「迷你」果肉粒，最小的如黃豆大小，其他也不過是指甲大小。其中一瓣算是「發育最好」，但2塊果肉也不過是約2節指長，而且果肉乾癟皺巴，實在勾不起食欲。樓主非常無奈，「別人買的榴榴是來『報恩』的，自己買的榴槤是來『報仇』的」

帖文引來一片「責罵聲」，「這榴槤也太沒道德了！」、「這個榴槤很不認真耶！」，不少人都為樓主婉惜，畢竟榴槤並非廉價水果，但又覺得她「幸運」到有點好笑，「很可憐，但我忍不住笑了，抱歉」、「慘！但抱歉我笑哭了！」。有網民以為是白玉苦瓜，亦有人覺得像其他東西，「我還以為是苦瓜」、「舍利子的概念、「自以為是珍珠蚌的榴槤」。

一名女子買了個榴槤，打開一看皆是白色瓤肉，果肉小得幾乎看不到。 圖擷自 爆廢公社

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文章授權轉載自《香港01》