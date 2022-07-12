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保養品拆封又退貨會被黑名單？ 他憂女友「狂買又狂退」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，女友要求他把開封過的保養品拿去退貨，讓他擔心這是不良行為，掀起網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友表示，女友要求他把開封過的保養品拿去退貨，讓他擔心這是不良行為，掀起網友熱議。示意圖／ingimage

很多網購商品都主打「七天鑑賞期」，讓消費者可以選擇退貨，然而化妝品、保養品這種密封的商品，部分商家基於衛生考量，可能不願意讓顧客退貨。日前一名網友表示，女友要他把拆封過的保養品拿去退貨，貼文曝光後，掀起網友兩極看法。

一名網友在「爆料公社」表示，「昨天陪女友買保養品，結果她噴了一下就說要我幫忙退貨，是怕丟臉才要我去退貨嗎？」後來他硬著頭皮去專櫃幫忙女友退貨，櫃姐說「180天內不滿意，都可以直接退現金」，讓他驚訝表示「我真的佩服」。

不過，女友自從發現用過的商品可退貨後，開始在家中找一堆剛買沒多久的物品，要他幫忙去每一間問看看能否退貨，讓原PO懷疑「女友這種行為有沒有可能被黑名單？」他透露，擔心這間專櫃讓她退貨後，女友就開始要我去退貨。

對此，部分網友認為女友要求很超過，直言「覺得店家很衰」、「女友也可以免費退貨了」、「這種行為真的很不好，記得有這樣的女友別分手」、「你女友這樣就算了，你還跟著她這樣，還想幫她代退其他開封過的商品」。

不過，也有網友認為退貨沒問題，指出「店家都說用過也可以退了」、「櫃姐說可以退貨，你為何要擔心？」、「其他沒有說可以退的店家，就是不能退，但店家都說可以了，你還公審女友」。

化妝品 爆料公社

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