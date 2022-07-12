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財經網紅揭天氣熱到「以為冷氣壞掉」 網嘆：連牆壁都燙的

聯合新聞網／ 綜合報導
財經網紅抱怨最近天氣熱到冷氣怎麼吹都不冷，引網友共鳴。冷氣示意圖／ingimage
財經網紅抱怨最近天氣熱到冷氣怎麼吹都不冷，引網友共鳴。冷氣示意圖／ingimage

近日全台天氣高溫炎熱，受太平洋高壓影響，今（12）日氣溫普遍高達33到35度，花蓮更有機會出現38度高溫，逼得多數民眾只能待在冷氣房內，有財經網紅之稱的Emmy胡采蘋也發文哀嘆，天氣熱到誤以為冷氣壞掉，還找師傅來修，貼文一出引起不少網友共鳴。

主講財經、政治新聞的網紅Emmy昨（11）日在臉書發文稱，她發現辦公室冷氣開了半天都不冷，於是打算找師傅維修，但等她回到家裡，又發現家中冷氣也失靈，怎麼吹都不涼，她才恍然大悟，「我覺得哪裡的冷氣都沒壞掉，單純就是熱，師傅今天應該到處瞎忙了」。

許多網友表示自己也有相同感覺，「我最近也有這感覺，以為冷氣冷媒沒了，後來才發現是家裡太熱了」、「大熱天叫師傅，師傅都不來…心都涼了」、「我今天一直以為是冷氣濾網沒洗的關係，才會覺得冷氣不冷」、「看來大家的冷氣都說好不冷，辦公室熱死了」、「真的太熱，牆壁都燙的，冷氣覺得委屈冷氣不說」。

也有網友提出解決辦法，「先清洗濾網！真的會有幫助喔」、「剛剛才在跟先生討論娘家的冷氣怎突然不冷，洗完濾網有差」、「室外機也要清除灰塵加蓋防曬才會涼，現在開電風扇加冷氣29度還有點冷」、「1洗濾網、2遙控器換新電池、3吃剉冰」、「多吃西瓜和喝喝冬瓜茶吧！」。

冷氣 高溫 網紅

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