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飼料太貴養不起！彰化阿伯忍痛送養萬隻小鴨 心酸畫面惹淚

聯合新聞網／ 綜合報導
阿伯搬著一籃一籃的小鴨。 圖擷自爆怨公社
阿伯搬著一籃一籃的小鴨。 圖擷自爆怨公社

近年受到疫情衝擊和國際原物料上漲的影響，不僅油價漲、民生用品漲、連養殖業和水禽用飼料也大漲，導致許多業者已經無力負擔。一名網友在網路上發出貼文，附的照片中可以看見滿頭白髮的阿伯手裡搬著一籃一籃的小鴨，眼神裡充滿不捨和無奈，而貼文曝光後也掀起討論，所幸最後一萬多隻小鴨都已順利送養。

彰化縣是台灣的養鴨重鎮，在地不少老一輩的人都以此維生，但近年受到飼料價格飆漲影響，許多人苦撐後再也撐不住，導致只能忍痛割愛。日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見，阿伯滿頭白髮搬著一籃又一籃的小鴨，同時眼神中充滿不捨。原PO在貼文中寫道，「鴨飼料太貴，養一隻賠二隻，彰化阿伯不養了，一萬多隻小鴨送養，我看得心酸酸的！」

阿伯將小鴨裝在紙箱內。 圖擷自爆怨公社
阿伯將小鴨裝在紙箱內。 圖擷自爆怨公社
阿伯將小鴨放在墊有報紙的紙箱內，紛紛送給前來領養的好心人，所幸最後1萬多隻小鴨都順利送養，後續可能還有第二波送養。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好難過，希望能多少補貼老人家」、「可憐的阿伯跟小鴨」、「送養算不錯了，記得很小的時候，看過養鴨農將不要的小鴨仔用麻布袋裝著丟到河裡去」、「阿伯人真好，其他鴨農都是直接掩埋掉」、「阿伯一定很捨不得」、「感覺阿伯很心酸」、「看老人家這樣很心疼，那些小鴨也是他們的心血」、「原物料漲導致惡性循環」、「真的是人民的日子越來越難過了」。

最後，也有網友分享自身類似經驗，「不只是鴨，我是養殖業，魚飼料也是漲翻天，人家說萬物皆漲，魚產品養殖業者出售價格卻是跌的都不夠成本，一到市場價格卻是翻了好幾倍」、「我同事家是養雞場，他說飼料就漲了好幾元，根本沒什麼賺，都被盤商賺走了」、「我們務農種植水稻，油漲、農藥漲、秧苗漲、工資也漲，天氣現在極端，不是缺水就是一次下兩週，這一期稻作都賠錢」。

飼料 爆怨公社 物價

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