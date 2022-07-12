這間牛肉麵「珍奶喝到飽」還可加麵 內行大讚：真的佛心

大學附近美食林立，周圍的商家往往顧及學生荷包，會推出平價又美味的餐點。日前一名網友分享，大學時去台中找同學玩，對方帶他去吃「清一色牛肉麵」，店家提供珍珠奶茶喝到飽、麵免費加大等服務，讓他直呼「對學生來說很爽，有沒有關於這間牛肉麵的八卦？」

一名網友在PTT分享，大學時他去中興大學比賽，就讀中興的朋友帶他去清一色牛肉麵店吃飯，當時店家提供「珍珠奶茶喝到飽、麵免費加大、免費泡菜吃到飽」，他大讚「這對學生來說根本超爽」，不過他也疑惑「這間好像只有在中部開設，北部還沒看過這間，好奇有沒有清一色牛肉麵的八卦？」

對此，網友回應原PO問題，指出「新北是新莊區有開過分店」，並稱讚「滿好吃的，高雄也有設立」、「這間可以點一碗湯麵，珍珠奶茶喝到飽」、「我去清一色吃飯，都會直接吃四球」、「免費的泡菜是醃蘿蔔，吃起來還不錯，有時會提供黃金泡菜」、「想喝珍珠奶茶時，我會去吃」、「嘉義也有開設，但沒有台中好吃」、「這間滿猛的，好像15年前就這麼平價了」，但也有人認為「這是吃粗飽的」、「十年前比較好吃，現在湯變得很淡，麵條也比較差，唯一優勢就是無限加湯、加麵」、「不好吃，但很佛」。