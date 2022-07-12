真材實料蛋炒飯曝光 網直呼「怪怪的」：但不知該如何反駁

隨著近年物價持續上漲，加上雞蛋的產量不佳，不少餐廳的蛋料理都明顯漲價，甚至把蛋的用量減少。沒想到，日前一名網友在網路上發文，分享一間餐廳的「真材實料蛋炒飯」，貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「會賠死！」

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見大大三個字註記料理為蛋炒飯，不過鐵盤裡卻不是普通的蛋炒飯，炒飯內有一顆顆完整的白色水煮蛋，而且數量還相當多，讓原PO直呼「這是蛋+炒飯！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真材實料」、「雖然怪怪的，但不知道該怎麼反駁」、「好特別的蛋炒飯」、「這個比較重本欸」、「會賠死」、「正常只要四分之一或更少的蛋量」、「這是昨晚剩下的炒飯跟水煮蛋」、「有良心的店家」、「我會狂拿蛋」、「名副其實的蛋炒飯」、「這盤不便宜啊」、「我覺得這更好吃」。