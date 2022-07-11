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現代人家中還有裝設電視需求？網提一關鍵：多數搭配電玩

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇家裡沒有電視的人多嗎？ 示意圖／ingimage
原PO好奇家裡沒有電視的人多嗎？ 示意圖／ingimage

隨著科技日漸進步，大多人都是「人手一機」，甚至還有平板或是電腦，導致對於電視以及第四台的需求也相對過去減少。日前一名網友在網路上發文，透露朋友家中沒有電視和第四台，自己買房後也還在考慮是否有安裝需求，因此發文詢問大家「買房或自己家沒電視的人多嗎？」而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「買房或自己家沒電視的人多嗎？」為題發文，原PO透露朋友家裡沒有裝過第四台和電視，自己買房之後也考慮不會裝第四台，但電視則還在考慮中。

此外，原PO認為現在家裡沒有電視的人相當少見，「電視身為客廳的視覺焦點，少了大面積的屏幕，讓人們尷尬時少了轉移焦點的工具」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「大家自己買房或自己家，沒電視的人多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「平時當背景音，接待親友時也很方便」、「無法接受沒電視，還是會看第四台」、「我一定會買電視，在客廳坐沙發用電視看影片很愜意，或是打電動用吧，不然客廳沒電視感覺很無聊」、「吃飯會配影劇動漫，用電腦螢幕太近」。另外，也有網友分享另類用途，「我都拿來上網打電動，沒在當電視看」、「現在電視都是用來搭配電玩」、「一定要拿來接電動跟追劇」。

最後，也有網友表示，「我個人是從小就討厭看電視，加上現在大多對著電腦和手機，電視好像更不需要了」、「回家根本沒心情看電視，要不然就是睡覺，電視自己播」、「我怕吵，不喜歡聽到廣告聲，家裡第四台和電視都沒有」、「我家也沒電視，久了就習慣了，沒啥好看的」、「電視真的是完全多餘的一種家電」。

PTT

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