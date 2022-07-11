電腦黏黃色圓點竟是牠的卵「上百隻爬滿螢幕」 網：頭皮發麻

一名男子稱在電腦螢幕上發現黃色圓點，但前一晚打電動時還沒出現，他湊近一看才驚見上面爬滿蜘蛛寶寶，原來圓點正是蜘蛛產下的卵，該男子將照片分享到網上後，令許多網友直呼噁心，也有網友提出蜘蛛其實是益蟲，還能幫忙抓蟑螂。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，他一早準備出門時，突然發現電腦螢幕上黏了一塊像梅餅的黃色圓點，令他深感疑惑，「昨天才拿這螢幕踢了場足球遊戲FIFA22，怎麼今天就有這種奇怪東西黏著？是螞蟻搬甜餅在這享用嗎？這不符螞蟻的行為啊」。

原po看清楚後才發現是稱作「白額高腳蛛（喇牙）」的蜘蛛在螢幕上下蛋了，他還將上百隻小蜘蛛破囊而出的畫面拍攝下來，並慶幸還好有密集恐懼症的妻子不在，「我家委員長回高雄度假了，她要在家大概會瘋掉，大概又是酒精又是火攻的或是逃離家裡了」。原po表示自己其實挺喜歡蜘蛛，能放任牠在腳邊跑來跑去，且蜘蛛是最好的生態殺蟲劑，但他也怕在玩足球遊戲時被干擾，因此不知該如何處置。

原po補充說，他住在文化大學附近，山上螞蟻極多且品種複雜，光是他能辨認的就有7、8種，對蜘蛛來說的確糧食豐富，他就曾在自家看過好幾次大型蜘蛛獵殺大蟑螂的實況，不過唯一的問題是效率太差，吃飽了就一周不動。

上百隻小蜘蛛破卵而出，令許多網友頭皮發麻。圖擷自 Facebook

許多網友看見圖片直呼噁心，「靜止不動還好，到處亂竄頭皮發麻」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊甘甘甘甘甘（知道是蜘蛛時我的心聲）」、「我覺得不行，雖然是好蟲，可是好噁」，「這個我會拿噴火槍直接消滅…螢幕什麼的可以買新的」、「這螢幕廢了，原因是蜘蛛還小會鑽進螢幕主板那邊生存，有些跑不出來就會黏在主板上，主板故障率會升高」。

一些網友則幽默調侃原po，「看來你家蠻營養的，夠牠吃飽順便下蛋」、「這邊有200隻蜘蛛，一周可以抓200隻小強」、「要變成蜘蛛人了」、「可以開放認養」、「能下蛋的都是福地，施主又秉持益蟲不殺生的概念，以後必成蜘蛛人！」、「勸你處理掉，不然委員長連家都不回了」、「委員長：這家不能住了，燒掉吧」。

白額高腳蛛就是大眾俗稱的「大蜘蛛」、「喇牙」，在熱帶、副熱帶地區相當常見，習慣棲息於室內，是家居蟑螂的主要天敵，還會吃蒼蠅、蛾等昆蟲，雖具有些微毒素，但只有當牠遭遇危機時才會攻擊人類，每到繁殖季節，母蛛就會用絲線將卵包裹起來，掛在腹部上拖行，以便隨時照看。