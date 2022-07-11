快訊

直播／陳時中參選台北市長繼任人選受矚目 14時指揮中心說明

問0050定期定額還買嗎？ 網酸：萬八存股 萬四停扣

「4生肖」7月下半月財運一路旺到鬼門開！1類人事業提升外還有偏財運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一教會在台有分支！他聽「信教發老婆」想報名 網曝約會要拍照存證

聯合新聞網／ 綜合報導
統一教會以盛大的集體結婚活動聞名。 示意圖／ingimage
統一教會以盛大的集體結婚活動聞名。 示意圖／ingimage

日本前首相安倍晉三8日遭男子山上徹也槍擊逝世，他自述是因痛恨某個宗教團體才心生殺機，而該宗教團體也被日本媒體披露，很可能是「統一教會」。

山上徹也透露殺人動機，認為他的母親捐錢給某個特定宗教而破產，他因此想刺殺這個宗教團體領袖，但因做不到，所以將目標改成和該團體關係密切的安倍晉三。據日本媒體所述，該宗教團體即源自南韓的統一教，華盛頓郵報則指日本統一教會證實山上的母親是該教會信徒。

據日媒《現代商業》（現代ビジネス）揭露，山上徹也供稱自己母親的信仰即為統一教，據悉，統一教現已改名世界和平統一家庭聯合會，該教派於1954年在南韓由創始人文鮮明宣教成功，並於1968年轉赴日本活動，與日本自民黨保守派關係密切。據維基百科所述，統一教以「集體婚配」為特色，第一代統一教徒的婚姻必須由文鮮明牧師配對及主持婚禮，乃是統一教吸引媒體關注的焦點活動，路透社過去也曾報導過統一教集體結婚的壯觀場面。

消息傳回台灣，引起各界震驚。但也有台灣網友分享統一教會在台灣也有分支，且「台灣人通常會婚配給台灣人」，她分享曾經遇過女同事「入教要上課做志工，等配對成功後一樣要做、志工回饋教會」，由於兩人信仰、生活相同，所以婚姻相當幸福的。

不少人聽聞「教會會幫忙婚配」後都不禁歪樓，大喊「信教發老婆，想要報名信教」，但有網友回應要他「不要太期待」，該網友透露信教的友人曾被配對到一個不喜歡他的，「每個月依教規至少要約會一次，還要拍照存證」，但友人隱約感覺到女教友不太喜歡他，所以最終放棄這段緣分。

網友分享台灣也有統一教會分支。 圖擷自臉書
網友分享台灣也有統一教會分支。 圖擷自臉書

網友分享台灣也有統一教會分支。 圖擷自臉書
網友分享台灣也有統一教會分支。 圖擷自臉書

日本 婚姻 信仰 南韓

延伸閱讀

iPhone怎麼充電都充不進去？教你6招輕鬆解決一定要學起來

鬧鐘「每天7點」響...苦主崩潰求iPhone放過他 內行人曝是它在搞鬼

蘋果iPhone 14系列保護殼外洩 電池容量也曝光！這款竟然「縮水」

幫婆婆付帳單卻沒收到任何感謝 丈夫爆氣一決定讓她知錯

相關新聞

統一教會在台有分支！他聽「信教發老婆」想報名 網曝約會要拍照存證

日本前首相安倍晉三8日遭男子山上徹也槍擊逝世，他自述是因痛恨某個宗教團體才心生殺機，而該宗教團體也被日本媒體披露，很可能是「統一教會」。 山上徹也透露殺人動機，認為他的母親捐錢給某個特定宗教而破

好尷尬...姐在家常全裸 弟崩潰求助引網暴動：想去你家玩

男女有別，無論是否有血緣關係的家人，也不應隨便一絲不掛吧？台灣有男生於網上發文大呻，稱與就讀高三的姐姐共用間房，但姐姐經常在房內不穿衣服只穿內衣，有時甚至直接全裸，他曾請姐姐穿上衣服，但姐姐卻覺得沒問題，讓他感到十分困擾。

她拍閨密婚紗貼NuBra被店員嫌小 網怒：想離職？

除了夫妻的婚紗照外，閨密婚紗也在近年很紅，一名女網友就分享，她與朋友拍照前需先讓員工貼隱形內衣，但對方一看到她胸部後就直接說「好小喔」，讓她心裡很受傷。

為何公司活動必點披薩？ 網指這3優點：超方便

不管是朋友辦派對或公司活動等，常見的食物都可聯想到披薩，一名網友就好奇是因為每個人都喜歡吃，還是只是吃氣氛居多，其他網友便表示披薩很好點餐、好分食以及沒吃完也好處理等優點。

外送員正在炒菜中？爆笑畫面流出 眾人卻說：很正常

疫情影響讓外送平台興起，隨著外送需求越高，兼職當外送員的人也越來越多，一名網友就分享一張令人爆笑又辛酸的照片，「這年頭外送員不好當，您的外送員正在炒菜」。

安倍會面綠營卻爆搭小黃 網友回憶當年：馬英九被罵翻

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，網友也勾起不少安倍友台的經歷。有網友近期在PTT發文回顧，安倍2011年訪台時，曾因「小黃事件」，發生意外插曲，當時他結束表定行程後，未搭乘外交部座車，而是搭乘計程車找民進黨高層續攤，當時前總統馬英九也因此被罵翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。