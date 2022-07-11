統一教會在台有分支！他聽「信教發老婆」想報名 網曝約會要拍照存證

日本前首相安倍晉三8日遭男子山上徹也槍擊逝世，他自述是因痛恨某個宗教團體才心生殺機，而該宗教團體也被日本媒體披露，很可能是「統一教會」。

山上徹也透露殺人動機，認為他的母親捐錢給某個特定宗教而破產，他因此想刺殺這個宗教團體領袖，但因做不到，所以將目標改成和該團體關係密切的安倍晉三。據日本媒體所述，該宗教團體即源自南韓的統一教，華盛頓郵報則指日本統一教會證實山上的母親是該教會信徒。

據日媒《現代商業》（現代ビジネス）揭露，山上徹也供稱自己母親的信仰即為統一教，據悉，統一教現已改名世界和平統一家庭聯合會，該教派於1954年在南韓由創始人文鮮明宣教成功，並於1968年轉赴日本活動，與日本自民黨保守派關係密切。據維基百科所述，統一教以「集體婚配」為特色，第一代統一教徒的婚姻必須由文鮮明牧師配對及主持婚禮，乃是統一教吸引媒體關注的焦點活動，路透社過去也曾報導過統一教集體結婚的壯觀場面。

South Korea mass wedding attracts thousands despite virus fears https://t.co/c8eTgtgRgy pic.twitter.com/eU8VYJZ5Mk — Reuters (@Reuters) 2020年2月7日

消息傳回台灣，引起各界震驚。但也有台灣網友分享統一教會在台灣也有分支，且「台灣人通常會婚配給台灣人」，她分享曾經遇過女同事「入教要上課做志工，等配對成功後一樣要做、志工回饋教會」，由於兩人信仰、生活相同，所以婚姻相當幸福的。

不少人聽聞「教會會幫忙婚配」後都不禁歪樓，大喊「信教發老婆，想要報名信教」，但有網友回應要他「不要太期待」，該網友透露信教的友人曾被配對到一個不喜歡他的，「每個月依教規至少要約會一次，還要拍照存證」，但友人隱約感覺到女教友不太喜歡他，所以最終放棄這段緣分。

網友分享台灣也有統一教會分支。 圖擷自臉書