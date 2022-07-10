好尷尬...姐在家常全裸 弟崩潰求助引網暴動：想去你家玩

男女有別，無論是否有血緣關係的家人，也不應隨便一絲不掛吧？台灣有男生於網上發文大呻，稱與就讀高三的姐姐共用間房，但姐姐經常在房內不穿衣服只穿內衣，有時甚至直接全裸，他曾請姐姐穿上衣服，但姐姐卻覺得沒問題，讓他感到十分困擾。

該名台男於「爆廢公社公開版」發文指出，幾個月前一家人搬家後，房間數量變少，他被迫與姐姐共用1間房，最近放暑假姐姐每天都在家「混吃等死」，還經常在房內不穿衣服，甚至一絲不掛。他向朋友訴說，朋友卻很羨慕，他無奈地說「到底有什麼好羨慕的，誰會對親姐姐有非分之想？」。

樓主原是求安慰，但一眾網民錯重點地求他上傳姐姐在房內的照片，「說了不附圖，道德在哪裡？地址在哪裡？」、「建議附上當時的照片，不然大家沒辦法幫你主持公道」、「不好說，我就遇過對親姐姐有非分之想的」、「兄弟，從今天開始，你是我哥哥，我想去你家玩」、「可以去你家一趟嗎？絕對不是對姐姐有非分之想，主要是怕她著涼」、「應該有很多廢友會幫你把姊姊接回家照顧」、「我家還有空房間，沒關係當結緣行善！」。

樓主其後更新貼文表示不會上傳姐姐的照片，強調「我不會出賣我姐姐的好嗎，別再叫我拿照片出來了！」。不過也有網民質疑樓主是在寫創作文，指出「醒醒吧，孩子，你沒有姊姊」、「沒圖沒真相，弟弟切勿憑空想像」、「是不是自我幻想文」、「想像力真豐富」、「弟弟認真唸書好嗎？別再當編劇了」。

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文章授權轉載自《香港01》