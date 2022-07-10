快訊

屏東楓港路段「從白天堵到黑夜」！狂塞逾5小時車潮打開 民眾崩潰：活受罪

金控股大跌...股東數反飆新高！逾31萬存股恐變「存骨」

ZARA集團3品牌 全線退出中國大陸市場

好尷尬...姐在家常全裸 弟崩潰求助引網暴動：想去你家玩

聯合新聞網／ 綜合報導
有男網友發文稱與就讀高三的姐姐共用間房，但姐姐經常在房內不穿衣服只穿內衣，有時甚至直接全裸，讓他感到十分困擾。圖／ingimage
有男網友發文稱與就讀高三的姐姐共用間房，但姐姐經常在房內不穿衣服只穿內衣，有時甚至直接全裸，讓他感到十分困擾。圖／ingimage

男女有別，無論是否有血緣關係的家人，也不應隨便一絲不掛吧？台灣有男生於網上發文大呻，稱與就讀高三的姐姐共用間房，但姐姐經常在房內不穿衣服只穿內衣，有時甚至直接全裸，他曾請姐姐穿上衣服，但姐姐卻覺得沒問題，讓他感到十分困擾。

該名台男於「爆廢公社公開版」發文指出，幾個月前一家人搬家後，房間數量變少，他被迫與姐姐共用1間房，最近放暑假姐姐每天都在家「混吃等死」，還經常在房內不穿衣服，甚至一絲不掛。他向朋友訴說，朋友卻很羨慕，他無奈地說「到底有什麼好羨慕的，誰會對親姐姐有非分之想？」。

樓主原是求安慰，但一眾網民錯重點地求他上傳姐姐在房內的照片，「說了不附圖，道德在哪裡？地址在哪裡？」、「建議附上當時的照片，不然大家沒辦法幫你主持公道」、「不好說，我就遇過對親姐姐有非分之想的」、「兄弟，從今天開始，你是我哥哥，我想去你家玩」、「可以去你家一趟嗎？絕對不是對姐姐有非分之想，主要是怕她著涼」、「應該有很多廢友會幫你把姊姊接回家照顧」、「我家還有空房間，沒關係當結緣行善！」。

樓主其後更新貼文表示不會上傳姐姐的照片，強調「我不會出賣我姐姐的好嗎，別再叫我拿照片出來了！」。不過也有網民質疑樓主是在寫創作文，指出「醒醒吧，孩子，你沒有姊姊」、「沒圖沒真相，弟弟切勿憑空想像」、「是不是自我幻想文」、「想像力真豐富」、「弟弟認真唸書好嗎？別再當編劇了」。

延伸閱讀：

女兒與男友床上運動　爸爸開門驚見「白色噴泉」場面　結局超展開

打工仔成全公司唯一陰性　獲升級入房坐　老闆喻「公司最後堡壘」

文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社 全裸

相關新聞

好尷尬...姐在家常全裸 弟崩潰求助引網暴動：想去你家玩

男女有別，無論是否有血緣關係的家人，也不應隨便一絲不掛吧？台灣有男生於網上發文大呻，稱與就讀高三的姐姐共用間房，但姐姐經常在房內不穿衣服只穿內衣，有時甚至直接全裸，他曾請姐姐穿上衣服，但姐姐卻覺得沒問題，讓他感到十分困擾。

她拍閨密婚紗貼NuBra被店員嫌小 網怒：想離職？

除了夫妻的婚紗照外，閨密婚紗也在近年很紅，一名女網友就分享，她與朋友拍照前需先讓員工貼隱形內衣，但對方一看到她胸部後就直接說「好小喔」，讓她心裡很受傷。

為何公司活動必點披薩？ 網指這3優點：超方便

不管是朋友辦派對或公司活動等，常見的食物都可聯想到披薩，一名網友就好奇是因為每個人都喜歡吃，還是只是吃氣氛居多，其他網友便表示披薩很好點餐、好分食以及沒吃完也好處理等優點。

外送員正在炒菜中？爆笑畫面流出 眾人卻說：很正常

疫情影響讓外送平台興起，隨著外送需求越高，兼職當外送員的人也越來越多，一名網友就分享一張令人爆笑又辛酸的照片，「這年頭外送員不好當，您的外送員正在炒菜」。

安倍會面綠營卻爆搭小黃 網友回憶當年：馬英九被罵翻

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，網友也勾起不少安倍友台的經歷。有網友近期在PTT發文回顧，安倍2011年訪台時，曾因「小黃事件」，發生意外插曲，當時他結束表定行程後，未搭乘外交部座車，而是搭乘計程車找民進黨高層續攤，當時前總統馬英九也因此被罵翻。

安倍維安被罵爆 網曝朴槿惠隨扈「鐵桶陣」護主太專業

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，外界對於現場維安制度提出質疑，認為為維安人員並未盡全力保護安倍。對此，有網友在PTT分享，南韓前總統朴槿惠今年3月露面時的遇襲經過，當時有男子亂砸酒瓶，周邊隨扈立刻包圍朴槿惠、提起手提包，肉身護主，令他直呼「這才是隨扈正常的反應吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。