外送員正在炒菜中？爆笑畫面流出 眾人卻說：很正常

疫情影響讓外送平台興起，隨著外送需求越高，兼職當外送員的人也越來越多，一名網友就分享一張外送員自己在廚房炒菜的照片，讓許多網友覺得爆笑又辛酸。

原PO在「爆廢公社」貼出一張辛酸的照片並表示，為何這家餐廳是外送員本人在炒菜，「這年頭外送員不好當，您的外送員正在炒菜」。

網友看了都紛紛留言，「自己接的單自己處理」、「懂得垂直整合才是致勝關鍵」、「老闆太慢，我們那邊也看過一家店這樣，老闆只有一個人，熊貓進來就直接幫忙，還跟老闆很熟」、「請支援炒菜，熊貓技能升等」、「其實外送員是各行各業人士來的，裡面都是臥虎藏龍，可能下次水管壞掉都還能幫你修理」。

也有網友指出現在有很多餐廳老闆兼職外送以增加收入，「我家隔壁賣雞排和賣便當的老闆，也都是有去跑Uber外送增加收入，疫情影響，他們真的很辛苦」、「看過有些店家會自己兼職熊貓和Uber，自己做自己送」、「中部很多店家都有兼外送員，常常看到穿制服炸雞排、煮麵的」、「不少餐飲老闆因為受疫情影響也跑外送兼職，這很正常」。