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「取單到送達才4分鐘」客戶不吃了 網傻眼：有錢就是任性

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO外送晚了4分鐘，客人竟然拒絕領餐。示意圖／ingimage
原PO外送晚了4分鐘，客人竟然拒絕領餐。示意圖／ingimage

利用外送餐點來填飽五臟廟，已成為現代人生活上不可或缺的一部分，不過日前有一位客人點餐之後，僅因為外送員晚了4分鐘送達，他竟然氣到不吃了，外送員將兩人的對話截圖放到網路上，讓不少人看了也很傻眼。

從原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的對話截圖看到，客人從外送平台APP觀看外送員的動向，發現沒在動的時候就發訊息質問，原PO也回覆說因為在等紅燈，而且還連續兩個紅燈，沒想到客人竟然因此不吃了。

客人直接跟原PO說自己不想吃了，請他不用送過來，如果原PO要吃的話可以給他，自己也不會去客訴，但這時原PO已經送達客人住家，還表示店家有多送一瓶汽水，不過對方還是堅持不要，「沒等過這麼久，不想下去」。看到客人如此堅決，原PO也只好順從對方意見，將餐點接收下來，「好吧，從取單到送達才四分鐘，謝謝您囉」。

貼文引起熱議，「有錢就是任性」、「好多客人以為我們有任意門」、「請他搬家算了，搬去紅燈不到20秒的地方，保證不會很久」、「公主王子病很嚴重」、「新台幣可以這樣撒喔」、「這年頭玻璃心的怎麼這麼多」、「真的是客人百百種」、「等過快2個小時，等到都忘記有叫外送」。

還有同業提醒原PO「這種我不收，後續說不定客戶毛一堆」、「客人反咬沒收到餐點」、「記得回報客服，免得有人回報沒收到餐點」、「是我還是會送過去，放著以免後面爭議」、「記得回報客服，沒回報被客人回馬槍捅一刀就好笑了」。

原PO貼出和客人的對話截圖。 圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」
原PO貼出和客人的對話截圖。 圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」

外送員

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