快訊

對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

送餐遇到洗樓梯「水狂瀉」 客人遲不出面拿餐外送員全身濕

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員容易接觸到各式各樣的客人。圖／ingimage
外送員容易接觸到各式各樣的客人。圖／ingimage

不論颳風下雨或艷陽高照，許多外送員為了多賺點錢不斷地接單奔波，不過他們最怕的就是遇到要求很多，不然就是遲遲不出面領餐的客人。有一名外送員日前送餐到客人家，卻遇到公寓正在洗樓梯，沒想到對方遲不出面拿餐，害他全身都被水淋濕，同業看了也替他打抱不平。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，他日前送餐到一處公寓，因為正在清洗樓梯，水不斷地由上往下宣洩，他怕餐點會被淋濕，於是上到三樓後趕緊聯絡客人出來拿，但對方卻要原PO把餐點放著就好，不過有責任心的他還是要求客人出來領取比較保險。

等了6、7分鐘，客人還是沒有出面，原PO於是再撥打電話通知，又過了好幾分鐘，對方還是沒有出來，他只好聯絡對方，但客人卻很兇的回說「阿你不會放著哦」，讓原PO聽了火冒三丈不等了，於是下樓將餐點放在一樓後準備離去。

隨後換客人打電話給原PO，「那個請問你現在在哪？我現在才看到外面在洗樓梯…我也有事在忙，那現在要我怎麼做？」原PO聽了心裡抱怨說「開門拿餐不到10秒，忙殺小，外送員時間都不是時間？是在哈囉？我前面沒有說在洗樓梯？」他說已經把餐點放一樓，請對方自己下樓拿，「我已經提醒三次也錄影，要負評就負評」。

不少同業替原PO抱不平，「這種我都直接丟一樓大門門口，直接講『大門沒開，沒辦法送上去』」、「阿你是不會放著唷，放一樓跟放門口都一樣負評，當然放門口囉」、「這客人運氣好遇到你，不然餐點就泡水了」、「以後要聽客人的話，放地上就放地上，這個負評我接受了」、「你是好心。該給掌聲，但客人的要求我們這輩子也沒見過，只能順他意思了」。

原PO送餐到客人家，卻發現正在洗樓梯，通知對方出來領餐卻遲遲未出面。 圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」
原PO送餐到客人家，卻發現正在洗樓梯，通知對方出來領餐卻遲遲未出面。 圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」

外送員

延伸閱讀

他腳斷掉希望送餐上樓 外送員裝看不懂中文狂回「？？」

外送員卡桃園平交道內 警將依道交條例開罰

她訂餐質疑被偷喝「嗆找媒體」 網見擷圖一面倒：同情外送員

他揚言告外送員「私闖民宅」 網見真相怒批：是在跳針嗎？

相關新聞

送餐遇到洗樓梯「水狂瀉」 客人遲不出面拿餐外送員全身濕

不論颳風下雨或艷陽高照，許多外送員為了多賺點錢不斷地接單奔波，不過他們最怕的就是遇到要求很多，不然就是遲遲不出面領餐的客人。有一名外送員日前送餐到客人家，卻遇到公寓正在洗樓梯，沒想到對方遲不出面拿餐，害他全身都被水淋濕，同業看了也替他打抱不平。

「取單到送達才4分鐘」客戶不吃了 網傻眼：有錢就是任性

利用外送餐點來填飽五臟廟，已成為現代人生活上不可或缺的一部分，不過日前有一位客人點餐之後，僅因為外送員晚了4分鐘送達，他竟然氣到不吃了，外送員將兩人的對話截圖放到網路上，讓不少人看了也很傻眼。

情侶騎機車後輪磨出「生命線」 他捏冷汗眾人卻歪樓

台灣堪稱「機車王國」，路上機車數量多到不勝枚舉，不僅保養容易也便宜，是每個家庭必備的代步工具。有網友在路上看到一對年輕男女騎乘機車正在等紅燈，但他發現後輪磨出「生命線」，不免替這對情侶感到擔心，許多鄉民看了也直呼根本是用生命在騎車。

第一次煎魚成果慘不忍睹 內行人點出2步驟做錯是主因

煎魚看似簡單，但如果掌握不到訣竅，可能會讓好好一條魚變得支離破碎。一名網友在臉書PO出第一次煎魚的成果，只見原本一條完整無缺的魚，最後竟然「面目全非」，照片一貼出笑翻不少人。

不想太多油如何煎出完美荷包蛋？ 網指一關鍵：可以煎得漂亮

煎蛋是一項相當簡單的料理技術，不過看似簡單其實也有難度，有一名網友就在臉書發文表示他想煎完美的荷包蛋，但又不想用太多油，所以常會失敗，讓他氣得直接煮成蛋花湯，貼文一出，不少人都認為是鍋子的問題。

為何現代人還愛用肥皂？ 愛用者列3優點：洗了30年

早期物資沒有那麼充足，許多人會用肥皂從頭洗到腳，但如今隨著時代進步，洗澡、洗頭、洗臉已經有各自專屬的清潔用品。一名網友日前在超商看到架上販售著進口肥皂，讓他好奇「洗澡用肥皂的人多嗎？」沒想到許多愛用者留言大讚肥皂好處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。