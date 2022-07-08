送餐遇到洗樓梯「水狂瀉」 客人遲不出面拿餐外送員全身濕

不論颳風下雨或艷陽高照，許多外送員為了多賺點錢不斷地接單奔波，不過他們最怕的就是遇到要求很多，不然就是遲遲不出面領餐的客人。有一名外送員日前送餐到客人家，卻遇到公寓正在洗樓梯，沒想到對方遲不出面拿餐，害他全身都被水淋濕，同業看了也替他打抱不平。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，他日前送餐到一處公寓，因為正在清洗樓梯，水不斷地由上往下宣洩，他怕餐點會被淋濕，於是上到三樓後趕緊聯絡客人出來拿，但對方卻要原PO把餐點放著就好，不過有責任心的他還是要求客人出來領取比較保險。

等了6、7分鐘，客人還是沒有出面，原PO於是再撥打電話通知，又過了好幾分鐘，對方還是沒有出來，他只好聯絡對方，但客人卻很兇的回說「阿你不會放著哦」，讓原PO聽了火冒三丈不等了，於是下樓將餐點放在一樓後準備離去。

隨後換客人打電話給原PO，「那個請問你現在在哪？我現在才看到外面在洗樓梯…我也有事在忙，那現在要我怎麼做？」原PO聽了心裡抱怨說「開門拿餐不到10秒，忙殺小，外送員時間都不是時間？是在哈囉？我前面沒有說在洗樓梯？」他說已經把餐點放一樓，請對方自己下樓拿，「我已經提醒三次也錄影，要負評就負評」。

不少同業替原PO抱不平，「這種我都直接丟一樓大門門口，直接講『大門沒開，沒辦法送上去』」、「阿你是不會放著唷，放一樓跟放門口都一樣負評，當然放門口囉」、「這客人運氣好遇到你，不然餐點就泡水了」、「以後要聽客人的話，放地上就放地上，這個負評我接受了」、「你是好心。該給掌聲，但客人的要求我們這輩子也沒見過，只能順他意思了」。