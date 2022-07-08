情侶騎機車後輪磨出「生命線」 他捏冷汗眾人卻歪樓

台灣堪稱「機車王國」，路上機車數量多到不勝枚舉，不僅保養容易也便宜，是每個家庭必備的代步工具。有網友在路上看到一對年輕男女騎乘機車正在等紅燈，但他發現後輪磨出「生命線」，不免替這對情侶感到擔心，許多鄉民看了也直呼根本是用生命在騎車。

這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，日前在路上看到前方有一對情侶騎著機車在等紅燈，但後輪輪胎卻磨損得很嚴重，還磨出了「生命線」，讓他看了忍不住調侃地說「年紀輕輕，卻很勇敢」。

其實不論是汽車輪胎或者機車輪胎，上面都有胎紋指示線，如果磨損嚴重到可以看到指示線，那就代表輪胎失去摩擦力，必須要趕快更換，以免行駛在路上發生危險。

照片讓不少人看了也膽戰心驚，「旁邊胎紋這麼深，中間都光了，大概是燒胎仔吧」、「有錢買車，沒錢保養」、「有錢買KRV，沒錢換輪胎，現在駕照真的太好考」、「年紀不大，但膽子倒是不小」、「用生命在騎車」、「天啊，絲快跑出來了，爆胎機率會大增，玩命」、「胎皮都這樣，來令片應該也很精彩，說不定碟盤也很驚人」。

不過也有不少人看錯重點，「抱歉，我膚淺了，我只注意到妹子的腿」、「我一直看她的腿想說怎了？」、「看來很多人的焦點很特別，正好我也是」、「一直看馬賽克看得我手機螢幕快破了，我都不知道重點在哪」、「我一開始也是只看到腿，然後仔細看了一下是輪胎」、「我以為重點是那個腿，抱歉我的錯」、「看來不是只有我注意腿」。