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他質疑為何女友愛買小廢包 網點出關鍵：重點是設計和穿搭

聯合新聞網／ 綜合報導
不少女生都喜歡買俗稱的「小廢包」。示意圖／Ingimage
不少女生都喜歡買俗稱的「小廢包」。示意圖／Ingimage

女生時常為了穿搭，便會用項鍊、戒指、手環、甚至小包包來做搭配。日前一名男網友在網路上發文，透露自己的女友很愛買小廢包，出門時都還要額外拿一個小袋子，因此發文詢問大家「有女生也是這樣嗎？或有人的女友也是這樣嗎？」而貼文底下也掀起討論，甚至有女網友直呼「小廢包是穿搭的一部分！」

日前一名男網友在Dcard上以「女友為什麼這麼愛買小廢包」為題發文，原PO透露和女友交往蠻久了，直到最近這兩年，發現女友很常買很小的小包包，其中有些是要價三、四萬的精品，有些則是大約幾千元的韓貨，讓他直呼「那些包包真的很小，裝不下什麼東西」。

因為包包空間不足，原PO提到女友出門時都還會額外拿一個小袋子，「總之每次和女友出門，她就是兩個小包包，一個是背在身上的小包包，另一個是提在手上的小包包或小紙袋」。在貼文的最後，原PO詢問網友想法，「有女生也是這樣嗎？或有人的女友也是這樣嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「小廢包是穿搭的一部分」、「無法理解為了背小包還要另外拿袋子，但真的很容易看到好看的包包會想買」、「我也很愛小廢包，主要是很好搭衣服」、「我也都買廢包，然後其他東西塞男友那邊」、「這種小包包不重視功能性，重點是其外觀設計與穿搭」、「小廢包是裝飾品，不要把它當成包，不要考慮它的功能性，就跟項鍊一樣只要漂亮就好」。

另外，也有網友是喜歡大背包的，「我喜歡大包包，最好可以裝下水壺的，不實用的小廢包完全不考慮」、「這看個人習慣啦，像我身高175，背個大包或大款腰包都比小廢包好」、「我也不懂小廢包，什麼都裝不了」、「小廢包到底怎麼裝東西的，覺得帶小包包出去的女生很厲害欸，我都只背裝得下15吋筆電的後背包」。

最後，也有男網友無奈表示，「我覺得她沒有背小廢包還逼你拿就不錯了，我女朋友每次出來都大包小包，跟她出去根本就是練身體」。

女生 Dcard

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