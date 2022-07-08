為何現代人還愛用肥皂？ 愛用者列3優點：洗了30年

早期物資沒有那麼充足，許多人會用肥皂從頭洗到腳，但如今隨著時代進步，洗澡、洗頭、洗臉已經有各自專屬的清潔用品。一名網友日前在超商看到架上販售著進口肥皂，讓他好奇「洗澡用肥皂的人多嗎？」沒想到許多愛用者留言大讚肥皂好處。

原PO在PTT寫道前幾天到超商看到架上擺放了好幾個進口香皂，而且還放在最顯眼的位置，讓他猜想「應該是用肥皂的人口也不少，才會進貨吧？」他說平常洗澡都是用沐浴乳，只有在成功嶺當兵時才有用肥皂洗，「一顆小小的可以洗全身超快，可多講兩分鐘電話」。原PO好奇想問像肥皂這種古老產品，有什麼魔力讓現代人還會繼續用？

貼文一出，不少肥皂愛用者認為環保、成分單純、方便是三大優點，「我，肥皂可以洗頭欸」、「我啊，比較容易洗乾淨，但是我會看情況，氣候乾燥會用沐浴乳」、「一顆洗全身很方便啊」、「自己覺得用肥皂洗比較清爽」、「比起沐浴乳的化學成分，肥皂相對單純」、「方便好用啊，沐浴乳隨身罐也沒多好帶」、「很多沐浴乳洗完會有洗不乾淨的感覺」、「環保，人工添加物也很少，用完就消失沒有瓶瓶罐罐」、「有的人用沐浴乳容易長痘痘」、「肥皂洗了30年，好用」。

至於肥皂和沐浴乳的差別在哪裡？有醫生指出最主要的差別是「界面活性劑」成分不同，而且肥皂幾乎都是鹼性，pH值多數大於9，沐浴乳同樣有界面活性劑，pH值通常是中性到弱酸性。另一個差別是沐浴乳是液態有大量的水，而肥皂是固態含水度較低，這也造成沐浴乳相對需要防腐抑菌成份來避免變質。