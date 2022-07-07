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回去會不開心！老外曝留在台灣的「4關鍵原因」 網羨：想當台人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自法國的YouTuber日前在頻道分享留在台灣的4大原因，掀起大批網友熱烈討論。圖／法新社
一名來自法國的YouTuber日前在頻道分享留在台灣的4大原因，掀起大批網友熱烈討論。圖／法新社

近年有不少外國人選擇來台定居，也經常看到他們拍片稱讚台灣的優點。來自法國YouTuber「餒狸Neili」日前在頻道分享留在台灣的4大原因，掀起大批網友熱烈討論。

已經在台灣生活3年多的餒狸，在他的YouTube影片「法國人在台灣 I 為什麼不要回去法國？！」分享為什麼選擇待在台灣的原因。首先，他提到最重要的原因就是安全，去台灣的咖啡店，他不用擔心東西留在桌上會不見，但在法國可能一轉眼就會被偷走；另外，在法國晚上10點後，女生獨自出門是一件很危險的事，但在台灣非常安全。

其次，餒狸表示台灣很方便，有許多24小時營業的便利超商，但法國的商店到了晚上6、7點就會全部關門，只剩酒吧，「全城市會睡覺，好無聊欸，像是死掉的城市」。

第三個原因是法國沒有早餐店和飲料店，在法國早餐的選擇品項不多，頂多像是可頌，吃不到卡拉雞腿漢堡或是起司蛋餅；而儘管現在法國有開設一些飲料店，但不好喝又貴，一杯要價台幣200至250元。

最後一個原因是關於捷運公車與火車，法國的公共運輸經常誤點，且環境髒亂，他曾目睹有人在巴黎的捷運內公然上大號，相較之下，台灣真的保持得很乾淨。

影片曝光後，網友紛紛留言「台灣生活便利安全，這是外國人留在台灣生活的原因，雖然台灣不夠完美，但有外國人幫我們檢查，台灣會越來越好」、「我想我們台灣很多人，因為太習慣了，還以為全世界都跟我們一樣，就不知道台灣的好」、「台灣是個宜居的美麗寶島」、「我第一次到巴黎是從阿姆斯特丹坐高鐵過去，一到巴黎，準備換乘地鐵，手機就被偷了」、「在國外最困難的就是有好多餐廳是不能電話預約位子，都要現場去吃，真的麻煩，沒有24小時的餐廳，半夜肚子餓在國外真的不方便」。

YouTuber 台灣 法國 捷運 公車

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