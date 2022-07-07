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北市中華路傳賣一戶賠8600萬元 原來有「隱情」

雙北大橋哪一段最恐怖？ 網點名2座機車道：中招好幾次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「新北市通往台北市的大橋，哪一座的機車專用道最不方便？」圖擷自「爆廢公社」
一名網友好奇「新北市通往台北市的大橋，哪一座的機車專用道最不方便？」圖擷自「爆廢公社」

台北市人口密集，每逢上班時段，車流便會湧現，尤其是串連新北市、台北市的各大橋，最容易成為塞車瓶頸，日前就有網友好奇「新北市通往台北市的大橋，哪一座的機車專用道最不方便？」

一名網友在PTT發文，細數台北市、新北市車流量較多的橋，如上班尖峰時段車流量超大的忠孝橋，考驗你騎車專心程度的台北大橋，有著大迴轉的華江橋，以及一個不小心被標線誤導就會上八里的關渡大橋，他好奇「在雙北大橋之中，哪一座的機車專用道是你認為最智障的呢？」

對此，最多人點名「關渡大橋」跟「中安大橋」最不方便，直言「關渡橋那個分流設計真的智障到有剩，中招過好幾次」、「絕對是關渡橋」、「第一次走關渡橋也中招騎到八里」、「關渡橋不只智障，不斷匯流又分流超危險」、「中安大橋的機車道比直線七秒還刺激」、「每次騎中安都以為我騎在人行道」、「絕對是中安大橋機車道，那才是真正沒人權的象徵」。

但也有人認為，中興橋設計不佳，指出「中興橋不智障，但最狹窄、最危險又最恐怖」、「應該是中興橋，我寧願繞點路也不想塞在那個低能引道」、「個人覺得中興橋最難騎」。

車道 PTT

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