新手駕駛最大魔王！ 他指「這情況」壓力山大：駕訓班練心酸
不少新手駕駛都害怕開上路，不僅對於道路環境和車輛行駛上不熟悉，「路邊停車」更是很多人的惡夢。日前一名網友在網路上發文，透露路邊停車的壓力非常大，尤其是在車流量大或是路比較小條的地方，讓他直呼「彷彿全世界就在等你一個」，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在PTT上以「路邊停車484壓力超大的？」為題發文，原PO認為路邊停車的壓力相當大，尤其是在車流量大和路比較小條的地方，假設自己沒有停好，「彷彿全世界就在等你一個，停太久或者停太歪還會被笑」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的壓力山大，小路根本不該設路邊停車格」、「停習慣了就不會」、「實際的路邊停車格子通常很小，然後駕訓班格子超大，根本沒得比，練心酸」、「路邊停車重點在第一切的角度，角度不夠好就是停半天」、「我路邊停車平均5到15分鐘」、「遇到叭我的，我偏要慢慢來」、「如果可以，讓其他車先通過再慢慢停」。
另外，也有不少網友表示，「我看到那種一次沒停好的一律喇叭連按伺候」、「壓力使人成長，一律叭下去」、「碰過那種明明可以車身先進去，讓我先過你再慢慢停好的，偏偏又要出來硬要完全停正的，我只好叭了」。
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